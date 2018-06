Υπήρξε ειδύλλιο της Νταϊάνα με τον Μπράιαν Άνταμς; Τι απαντά ο ίδιος

Ο λόγος για την «είδηση» ότι λαίδη Ντι είχε συνάψει σχέση με τον στιχουργό και τραγουδιστή Μπράιαν ΄Ανταμς. Και αφού εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολο να μαθευτούν λεπτομέρειες από την πλευρά της, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε από τον Αντι Κόεν στο Watch What Happens Live - και συγκεκριμένα παίζοντας το Plead the Fifth όπου μπορεί να αποφύγει μια ερώτηση - εάν είχε κάποια σχέση με την Νταϊάνα:

«Υπάρχουν πολλές φήμες, πως εσύ και η πριγκίπισσα Νταϊάνα κάποτε είχατε κάποια σχέση. Ο μπάτλερ της είπε, πως συνήθιζε να σας βάζει κρυφά στο παλάτι του Κένσιγκτον. Πως θα χαρακτηρίζατε εσείς τη σχέση σας με την Νταϊάνα;»,

Ιδού τι απάντησε ο 58χρονος:

«Πολύ καλοί φίλοι. Και δεν με έβαζε κρυφά, απλώς περνούσα από εκεί. Ήμασταν απλά πολύ καλοί φίλοι».