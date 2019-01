ΗΠΑ: Βαριές κατηγορίες εις βάρος της Huawei

Η οικονομική διευθύντρια της Huawei, Μεγκ Ουάνγκζου, είναι αντιμέτωπη με σωρεία κατηγοριών από τις αμερικάνικες Αρχές. Η κινήσεις σε βάρος της ίδιας και του κινεζικού κολοσσού εγείρουν σοβαρό κίνδυνο αναζωπύρωσης της έντασης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε ότι έχει ασκήσει 13 κατηγορίες, που συνδέονται με φερόμενες παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, σε βάρος του κινεζικού ομίλου και της οικονομικής διευθύντριάς του Μεγκ Ουάνγκζου, η οποία συνελήφθη στον Καναδά τον Δεκέμβριο, κατ' απαίτηση της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ασκήσει 10 κατηγορίες σε δύο θυγατρικές της Huawei - τις Huawei Device Co., Ltd. και Huawei Device Co. USA - για σύσταση συμμορίας, καθώς και για κλοπή βιομηχανικών μυστικών που άπτονται των τεχνολογιών της κυψελικής τηλεφωνίας της αμερικανικής T-Mobile. Επιπλέον, οι δύο θυγατρικές κατηγορούνται για παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Αυτές οι δύο σειρές κατηγοριών φέρνουν στο φως τις προσπάθειες της Huawei να «εκμεταλλευθεί» ανταγωνίστριές της και οικονομικούς θεσμούς στις ΗΠΑ, αλλά και την «απειλή» που εγείρει για «τον παγκόσμιο ελεύθερο και ισότιμο ανταγωνισμό», υποστήριξε ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας Κρίστοφερ Ρέι.

Λίγες ώρες αργότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο CBC του Καναδά μετέδιδε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας επιβεβαίωσε ότι επιδόθηκε επίσημο αίτημα έκδοσης της Μενγκ στις ΗΠΑ από την Ουάσινγκτον στην Οτάβα.

Η σύλληψη, στις αρχές του Δεκεμβρίου στο Βανκούβερ, της οικονομικής διευθύντριας και κόρης του ιδρυτή της Huawei προκάλεσε αναταράξεις στις σχέσεις των ΗΠΑ, του Καναδά και της Κίνας. Ελεύθερη υπό όρους, η Μενγκ αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον δικαστή την 6η Φεβρουαρίου.

CNN.gr