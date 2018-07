Η SIGG Cyprus περήφανος χορηγός ενυδάτωσης της Cyprus From Air

Η Cyprus from Air, μια ομάδα πεζοπορίας που κάνει εξορμήσεις σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, φρόντισε να προμηθευτεί με τα κατάλληλα προϊόντα

Η πεζοπορία είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να έρθεις πιο κοντά με την φύση. Η εξερεύνηση τοπίων μέσα από το περπάτημα, την αναρρίχηση και την καταρρίχηση γίνεται πιο συναρπαστική καθώς απολαμβάνεις το μεγαλείο και την ηρεμία της.

Η συχνή κατανάλωση υγρών που συμβάλλει στην ενυδάτωση, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, κυρίως όταν οι αποστάσεις που διανύονται δεν είναι καθόλου αμελητέες.

Η Cyprus from Air, μια ομάδα πεζοπορίας που κάνει εξορμήσεις σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, φρόντισε να προμηθευτεί με τα κατάλληλα προϊόντα από την Ελβετική Εταιρεία SIGG έτσι ώστε να απολαμβάνει στο έπακρο και όσο πιο ευχάριστα γίνεται την αγαπημένη της δραστηριότητα.

Μέσα από τa τέσσερα είδη παγουριών για εξωτερικές δραστηριότητες που διατίθενται, η Ελβετική εταιρεία SIGG, επιτυγχάνει την απόλυτη σιγουριά για εξασφάλιση της ενυδάτωσης που χρειάζεται η ομάδα της Cyprus from Air αλλά και ο κάθε ένας από εμάς.

Τα είδη παγουριών της SIGG διατίθενται σε τέσσερα υλικά: Αλουμίνιο, Πολυπροπυλένιο, Tritan και Ανοξείδωτο Ατσάλι, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε πεζοπόρου.

Τα ελβετικής κατασκευής παγούρια SIGG από Αλουμίνιο, είναι εξαιρετικά ελαφριά και ανθεκτικά και εξασφαλίζουν ευκολότερο γέμισμα και καθάρισμα του μπουκαλιού χάρη στο στόμιο μεγάλης διαμέτρου. Επίσης υπάρχει 100% προστασία από διαρροές χάρη στο εύχρηστο καπάκι 3 Stage Sports Top το οποίο διαθέτει τρία στάδια ρύθμισης της ροής.

Τα παγούρια SIGG από Πολυπροπυλένιο, συνδυάζονται με ένα καινοτόμο καπάκι από ειδική μεμβράνη. Η ειδική μεμβράνη εξασφαλίζει 100% προστασία από διαρροές, καθώς το ρόφημα απελευθερώνεται μόνο πιέζοντας το μπουκάλι.

Τα παγούρια από Tritan αποτελούν το κλασσικό σχήμα του SIGG στην πιο ανθεκτική εκδοχή τους με την διάφανη σχεδίαση σαν γυαλί. Χάρη στο μοντέρνο επιστόμιο σιλικόνης, είναι εύχρηστα και παρέχουν 100% προστασία από διαρροές.

Τέλος, τα Ελβετικής ποιότητας και κατασκευής παγούρια SIGG από Ανοξείδωτο Ατσάλι HOT & COLD ONE είναι τόσο ευκολόχρηστα που το άνοιγμα και το κλείσιμο μπορούν να γίνουν με ένα μόνο χέρι! Διατηρούν τα ροφήματα ζεστά ή κρύα για ώρες και είναι εξαιρετικά εύχρηστα. Διαθέτουν μόνωση με κενό αέρος και εξασφαλίζουν 100% προστασία από διαρροές.

Η SIGG πάντοτε προσφέρει καινοτόμα, κορυφαίας ποιότητας προϊόντα και διαθέτει μια μεγάλη συλλογή με λειτουργικά, ασφαλή και ανθεκτικά παγούρια, όλα απαλλαγμένα από επιβλαβή χημικά. Γι ’αυτόν τον λόγο και η Cyprus from Air δεν αποχωρίζεται ποτέ τα SIGG παγούρια της!

Θα βρείτε τη σειρά προϊόντων μας, μόνο στα φαρμακεία, στα καταστήματα New Baby City, City of Dreams, Mothercare, Mamatoto, Public, The Edge και στην ιστοσελίδα www.diaperways.com

Τα προϊόντα SIGG εισάγονται στην Κύπρο από τη Marathon Trading.

