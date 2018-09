Τα παγούρια, αποτελούν αναμφίβολα απαραίτητο αξεσουάρ για τις εξωτερικές σας δραστηριότητες, εξορμήσεις και όχι μόνο.

Τώρα η SIGG Cyprus επιστρέφει δυναμικά με τις καινούριες σειρές παγουριών Miracle και Miracle Alu, ικανοποιώντας τις ανάγκες κάθε ηλικίας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ενυδάτωση και άνεση.

Το ελαφρύ και ανθεκτικό μπουκάλι της σειράς Miracle, το οποίο είναι κατασκευασμένο από Tritan, φαίνεται και ενεργεί σαν γυαλί, διατηρώντας το εσωτερικό του χωρίς οσμές ή γεύσεις από τα προηγούμενα περιεχόμενα. Παράλληλα το καπάκι του είναι σχεδιασμένο με ευέλικτο τρόπο ώστε να παρέχει τον απόλυτο έλεγχο της ροής του υγρού, διαθέτοντας κουμπί που απελευθερώνει την κορυφή του.

Διατίθεται σε καταπληκτικά χρώματα που προσθέτουν χρώμα στην ημέρα σας, επιτρέποντάς σας να τα ταιριάξετε με τον εξοπλισμό σας ενώ όπως και με όλα τα προϊόντα SIGG, είναι ασφαλής από διαρροές και απαλλαγμένο από επιβλαβής ουσίες.

Για τους μικρούς μας φίλους η σειρά Miracle Alu είναι η ιδανική καθώς το υψηλής ποιότητας, ανακυκλώσιμο αλουμίνιο και απαλλαγμένο από επιβλαβείς χημικές ουσίες μπουκάλι, είναι εξαιρετικά εύκολο στη μεταφορά και εξίσου κατάλληλο τόσο για το σχολείο όσο και για τις δραστηριότητες αναψυχής τους. Το καπάκι του στην κορυφή, παρέχει πλήρη έλεγχο κατά την κατάποση ενώ το μεγάλο άνοιγμά του, το καθιστά εύκολο να γεμίσει και να καθαριστεί.

Διατίθενται σε υπέροχα σχέδια και στην τιμή των €26.50 το καθένα.

Τη σειρά προϊόντων SIGG θα τη βρείτε στα φαρμακεία, στα καταστήματα Public, The Edge, PetroSports, New Baby City, City of Dreams, Mothercare, Mamatoto και στην ιστοσελίδα www.diapersways.com.

Τα προϊόντα SIGG εισάγονται στην Κύπρο από τη Marathon Trading.

Marathon Trading

Τηλ. 22899500

www.marathontrading.com

www.facebook.com/marathontrading.cy

https://www.facebook.com/SIGG-Cyprus-353280025136314/?ref=br_rs

https://www.instagram.com/sigg_cyprus/