Η πάλαι ποτέ κραταιά αμερικανική Sears υπέβαλε αίτηση πτώχευσης

Η γνωστή αμερικανική εταιρεία λιανικού εμπορίου Sears υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, υπό το κεφάλαιο 11, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το μέλλον μια εταιρείας με ιστορία εκατόν χρόνων λόγω των διαδικτυακών αγορών.



Η αίτηση υπό το κεφάλαιο 11 έγινε, προκειμένου να επιτραπεί στην εταιρεία να αναδιοργανώσει τα χρέη της μητρικής εταιρείας της Sears, της Roebuck and Co and Kmart, ύστερα μια δεκαετία συνεχόμενων απωλειών εσόδων, κλεισίματος εκατοντάδων καταστημάτων και συμφωνιών από τον δισεκατομμυριούχο, Έντι Λάμπερτ, σε μια προσπάθεια να οδηγήσει την εταιρεία που απόκτησε το 2004 στην κερδοφορία.



Αν και ο Λάμπερτ είχε υποσχεθεί να οδηγήσει την εταιρεία πίσω στις παλαιές εποχές κερδοφορίας και ισχύος, χτυπημένη από τις διαδικτυακές αγορές, η Sear’s δεν κατάφερε να επιστρέψει στην κερδοφορία εδώ και επτά χρόνια, ενώ ορισμένοι επικρίνουν τον Λάμπερτ ότι άφησε τα καταστήματα της εταιρείας να επιδεινωθούν.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η εταιρεία διαθέτει περιουσιακά στοιχεία $6,9 δισεκατομμυρίων και υποχρεώσεις ύψους $11,3 δισ. Η αίτηση πτώχευσης προκλήθηκε ύστερα από μια διαφωνία μεταξύ του Λάμπερτ, του μεγαλομέτοχου και πιστωτή της Sears, και μιας επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με ένα προτεινόμενο σχέδιο διάσωσης που υπέβαλε ο ίδιος.



Συνήθως οι μέτοχοι χάνουν την επένδυσή τους όταν μια εταιρεία υποβάλλει αίτηση πτώχευσης. Ωστόσο, η τύχη της Sears θα εξαρτηθεί από την προθυμία των πιστωτών και των προμηθευτών για το κατά πόσον θα δεχθούν να διατηρηθεί η εταιρεία στη ζωή.



Σε ένα προηγούμενο παράδειγμα, η Toys ‘R’ Us, μεγαλύτερη εταιρεία πώλησης παιγνιδιών στις ΗΠΑ, προσπάθησε το 2017 να διατηρηθεί στη ζωή ύστερα από αίτηση πτώχευσης, αλλά αναγκάστηκε να προχωρήσει προς εκκαθάριση έξι μήνες μετά αφού οι πιστωτές της έχασαν την εμπιστοσύνη της στο σχέδιο αναδιάρθρωσής της.



Την Παρασκευή οι μετοχές της Sears, που εδρεύει στην Πολιτεία του Ιλλινόι, υποχώρησαν στα 41 σεντ, ενώ είχαν φτάσει μέχρι και τα $100 δολάρια το 2005, όταν ο Λάμπερτ είχε συγχωνεύσει την εταιρεία με τα εκπτωτικά καταστήματα Kmart σε μια συμφωνία $11 δισ.