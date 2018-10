Η Noble πωλεί το μερίδιό της στην Tamar Petroleum

Η εταιρεία Noble Energy πώλησε το ποσοστό που κατείχε στην Ισραηλινή εταιρεία Tamar Petroleum ύψους 43,5%, αφότου ανακοίνωσε, την περασμένη εβδομάδα, ότι θα συμβάλει στη χρηματοδότηση μιας συμφωνίας για εξαγωγή φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, όπως έγραψε η ισραηλινή επιχειρηματική εφημερίδα The Marker την Τετάρτη.



Η πώληση των μετοχών της Noble αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων στα 4,26 δολάρια έκαστη έλαβε χώρα στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, η Noble, η ισραηλινή Delek Drilling και η αιγυπτιακή εταιρεία East Gas Co, ανακοίνωσαν ότι θα αγοράσουν ποσοστό 39% στον αγωγό EMG, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί από του χρόνου μια συμφωνία ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εξαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Αίγυπτο.



Η αγορά του ποσοστού ύψους 518 εκατομμυρίων δολαρίων θα επιτρέψει την προμήθεια 64 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου σε διάστημα 10 ετών από τα κοιτάσματα Ταμάρ και Λεβιάθαν. Η Delek και η Noble, οι οποίες είναι εταίροι στα κοιτάσματα, θα πληρώσουν από 185 εκατομμύρια δολάρια η κάθε μία ενώ η αιγυπτιακή εταιρεία East Gas Co θα πληρώσει 148 εκατομμύρια δολάρια.