Οι νέοι είναι η λύση του προβλήματος για μείωση των τροχαίων

Ομάδα Νέων του Κέντρου Νεότητας Αγρού συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων στο Στρασβούργο μεταξύ 1-2 Ιουνίου με το εργαστήρι ‘Working together for SAFER ROADS in the EU’, το οποίο επικεντρώθηκε στην καλλιέργεια κουλτούρας για την Οδική Ασφάλεια.



Στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων συμμετείχαν 8000 νέοι από όλη την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων 179 Κυπρίων, μετά από επιλογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση , οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση τους για τις πρωτότυπες μεθόδους και εργαλεία που εφαρμόστηκαν στο εργαστήρι, το οποίο διαπίστωσε ότι οι «νέοι δεν είναι το πρόβλημα αλλά η λύση του προβλήματος στην προσπάθεια για την μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων».



Η ομάδα νέων του Κέντρου Νεότητας Αγρού, μέσω διαπολιτισμικού διαλόγου και διαδραστικών μεθόδων μη τυπικής μάθησης, επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρώπης, με σκοπό τη δημιουργία ευρωπαϊκών πολιτικών για την καλλιέργεια κουλτούρας οδικής συνείδησης στους νέους.



Παράλληλα, μέσω πρωτότυπων εκπαιδευτικών εργαλείων που εξειδικεύονται στην οδική ασφάλεια, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις για τις θεματικές: χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια της οδήγησης, ορθή χρήση του προστατευτικού κράνους, κατάποση αλκοόλ πριν από την οδήγηση, τακτικός έλεγχος και ορθή επιλογή ελαστικών και γνώση και εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

KYΠΕ