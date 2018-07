Η νέα διεθνής εικόνα της κυπριακής ναυτιλίας-Συνέντευξη κ. Ν.Πηλείδου

Η Κύπρος είναι ένα από τα ηγετικά ναυτιλιακά κράτη και μεγαλύτερα κέντρα ναυτιλιακής διοίκησης στον κόσμο -τρίτος στόλος στην Ευρώπη και 11ος στον κόσμο- και συνδυάζει μια ολοκληρωμένη ναυτιλιακή υποδομή αποτελώντας σημαία κύρους και αξιοπιστίας. Η υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Νατάσα Πηλείδου προβαίνει στον «Π» σε έναν συνοπτικό απολογισμό για τους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας του υφυπουργείου. Αναφέρεται στη στρατηγική, με τη βοήθεια της οποίας η κυπριακή ναυτιλία θα διατηρήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονέκτημα, τονίζοντας τη σημασία της συντονισμένης ομαδικής προσπάθειας σε συνάρτηση και με τις προκλήσεις που διαφαίνονται στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

«Όλα τα δυνατά κράτη στη ναυτιλία μάς σέβονται ως ισότιμο αλλά και ανταγωνιστικό κέντρο ναυτιλίας»

Αν κάνατε έναν επιγραμματικό απολογισμό, ποιες προτεραιότητες - στόχους έχετε θέσει στους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας;

Ένας από τους βασικούς πυλώνες στον οποίο επικεντρωθήκαμε ήταν η αναδιαμόρφωση της στρατηγικής, η οποία είχε αρχίσει από τον τέως υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη και την ομάδα του. Αξιολογήθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και εντοπίστηκαν οι ανάγκες και οι ευκαιρίες στον τομέα της ναυτιλίας. Η Επιτροπή Στρατηγικής παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πήραμε την έγκριση και άρχισε ο προγραμματισμός για την υλοποίησή τους.

Προτεραιότητα είναι η δυναμική προώθηση του τομέα και η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων με τον σωστό τρόπο. Έχουμε προχωρήσει με τον επανασχεδιασμό της εικόνας της κυπριακής ναυτιλίας. Βγήκαμε με προσφορές, επιλέξαμε την εταιρεία, το λογότυπο, τα μηνύματα που θέλουμε να επικοινωνήσουμε και είμαστε στη διαδικασία της ετοιμασίας των εντύπων και της ιστοσελίδας, την οποία ευελπιστούμε να λανσάρουμε το φθινόπωρο. Παράλληλα, έχουμε αρχίσει την προετοιμασία για το Maritime Cyprus 2019, που είναι μια καλή πλατφόρμα να προωθήσουμε και στο εξωτερικό δυναμικά τη νέα μας εικόνα και το τι προσφέρουμε ως Κύπρος.

Ανέκαθεν η ναυτιλία ήταν σημαντικός τομέας της οικονομίας του τόπου. Η δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας είναι μια ακόμα καθοριστική συγκυρία για περαιτέρω ανάπτυξη;

Η δημιουργία του υφυπουργείου είναι μια ευτυχής συγκυρία γιατί καταφέραμε να προσελκύσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον συγκεκριμένων ξένων εταιρειών. Σε αυτό συνέδραμε η παρουσία μας σε πολλά διεθνή έντυπα, εκθέσεις και φόρα. Επανειλημμένα, ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ (International Maritime Organization) έκανε ειδική αναφορά στην Κύπρο ως μια αγορά η οποία επεκτείνεται, τονίζοντας και τη σημασία της δημιουργίας του υφυπουργείου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχουμε φωνή όσον αφορά τις πολιτικές και τη διαμόρφωση των πολιτικών. Ο επενδυτής που έρχεται στην Κύπρο θέλει να νιώθει ότι έχει έναν αντιπρόσωπο που να μπορεί να μεταφέρει τις θέσεις της κυπριακής ναυτιλίας. Οι προσωπικές συναντήσεις με CEO’s και συμβούλια εταιρειών λειτουργούν επικουρικά. Λίγες χώρες πάνε με υφυπουργό να καθίσουν στα γραφεία μιας εταιρείας και να τους δώσουν την απαιτούμενη σημασία. Αυτό αποδίδει και το βλέπουμε στην πράξη. Το πρώην ΤΕΝ (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας) ήταν μέρος ενός υπουργείου με άλλα εννέα τμήματα και προσπαθούσε να διαμοιράσει τον χρόνο του ανάλογα. Ζητήματα που εκκρεμούσαν εδώ και χρόνια υλοποιήθηκαν μέσα σε κάποιους μήνες γιατί έχουμε τον χρόνο, τη γνώση και την κατευθείαν πρόσβαση στον ΠτΔ. Θεωρώ ότι το μοντέλο του υφυπουργείου, τουλάχιστον στην περίπτωση της ναυτιλίας, δουλεύει πολύ καλά.

Τουρκικό εμπάργκο

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυπριακή ναυτιλία;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το τουρκικό εμπάργκο, το οποίο αν δεν υπήρχε σίγουρα θα αναφερόμασταν σε άλλους αριθμούς. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στη διαχείριση πλοίων είμαστε από τις μεγαλύτερες χώρες και ότι οι περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Έχουμε εμπειρογνωμοσύνη σε παρεμφερείς τομείς που είναι σημαντικοί, όπως: διαχείριση πλοίων, ιδιοκτησία πλοίων, shipping finance, brokerage, marine insurance. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται σε πολύ καλές τιμές σε σχέση με το Λονδίνο και άλλες χώρες. Ελπίζω ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις με την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ανάγκη για αυτοματοποίηση

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Η κυπριακή ναυτιλία ακολουθεί την ψηφιακή εποχή;

Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός γιατί όλες οι χώρες που προσφέρουν υπηρεσίες στη ναυτιλία κάνουν αντίστοιχες προσπάθειες. Είναι επιτακτική η ανάγκη για αυτοματοποίηση. Κάποια κομμάτια των υπηρεσιών μας έχουν αυτοματοποιηθεί πλήρως. Παράλληλα, θα πρέπει να προχωρήσουμε με ένα σχέδιο για τη συνολική αυτοματοποίηση που σίγουρα θα πάρει δύο-τρία χρόνια. Στοχεύουμε η ιστοσελίδα μας να είναι η πλατφόρμα στην οποία θα βρίσκονται όλες οι εφαρμογές.

Ποιοι είναι οι βασικοί ανταγωνιστές της Κύπρου εντός και εκτός Ευρώπης;

Εντός Ευρώπης είναι η Μάλτα και η Νορβηγία, η οποία είναι ένα πολύ σοβαρό κράτος σημαίας. Υπάρχει όμως και η Μαδέιρα -παράλληλο νηολόγιο της Πορτογαλίας- που αναμένουμε αν θα εγκριθεί ως νηολόγιο από την ΕΕ όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι. Εκτός ΕΕ είναι η Σιγκαπούρη που έχει όλα τα καινοτόμα συστήματα που θα θέλαμε κι εμείς να εφαρμόσουμε. Υπάρχουν επίσης οι σημαίες της Λιβερίας, των Νήσων Μάρσαλ και του Παναμά.

Η ναυτιλία, μέχρι στιγμής, συνεισφέρει 7% στο ΑΕΠ. Πώς αυτό αντανακλάται εμπράκτως στη ζωή του Κύπριου;

Αυτό εξαρτάται και από τον αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, πέρα από τον αριθμό των πλοίων. Σημαντικό για το ναυτιλιακό μας σύστημα είναι η διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρουμε και η ενίσχυση του cluster. Για να γίνει αυτό χρειάζεται προσέλκυση των εταιρειών σε όλο το φάσμα. Στην ξηρά εργοδοτούνται 5.000 άτομα, ενώ υπάρχουν και μεγάλες ευκαιρίες για καριέρα στη θάλασσα, σε πολύ διαφορετικές συνθήκες από αυτές που ήταν πριν από τριάντα χρόνια. Οι τρεις ναυτικές σχολές στην Κύπρο προσφέρουν τα πιο τεχνικά προγράμματα, πέραν των πανεπιστημίων. Επίσης, παρέχουμε υποτροφίες και ενίσχυση σε φοιτητές στο κομμάτι της πρακτικής στη θάλασσα. Η ναυτιλία όμως απευθύνεται και σε άτομα που επιλέγουν τη νομική, τα χρηματοοικονομικά κ.ά. Συνδυάζονται πολλοί κλάδοι με τη ναυτιλία. Και οι εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο αναζητούν αυτά τα άτομα για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες τους.

Το ναυτιλιακό κέντρο της Κύπρου είναι η Λεμεσός. Οι υπόλοιπες πόλεις έχουν θέση στη στρατηγική σας;

Δεν προσφέρει μόνο η Λεμεσός υπηρεσίες. Υπάρχουν και εταιρείες -πιο λίγες- που δραστηριοποιούνται στη Λάρνακα και τη Λευκωσία. Δεν είναι περιοριστικό ότι οι περισσότερες εταιρείες βρίσκονται στη Λεμεσό. Η Κύπρος μπορεί να φιλοξενήσει εταιρείες σε οποιαδήποτε πόλη. Δεν κατευθύνουμε τις εταιρείες να επιλέξουν την πόλη όπου θα στεγαστούν, αλλά οι ίδιες αποφασίζουν με βάση τις ανάγκες τους. Σε όλους τους τομείς υπάρχει η τάση να δημιουργούνται cluster και οι επενδυτές να πηγαίνουν εκεί που πάνε οι πολλοί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση για τη Λεμεσό, χωρίς να είναι περιοριστική.

One Stop Shipping Center

Η γραφειοκρατία της δημόσιας μηχανής δεν αποτελεί τροχοπέδη;

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε το One Stop Shipping Center για να εξυπηρετούνται αμέσως οι πελάτες μας. Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται στο ΥΦΥΝ, το φορολογικό σύστημα για τη ναυτιλία το χειριζόμαστε εμείς σε διαπραγμάτευση κατευθείαν με την ΕΕ, όπως και το κομμάτι του νηολογίου, της ασφάλισης και των επιθεωρήσεων. 365 μέρες, 24 ώρες το 24ωρο έχουμε on call service, γιατί στη ναυτιλία προκύπτουν και απρόοπτα και η όποια καθυστέρηση έχει κόστος για την εταιρεία. Στόχος μας είναι να προσθέσουμε και άλλα κομμάτια στο One Stop Shipping Center, όπως ο ΦΠΑ και η εγγραφή εταιρειών. Εξετάζουμε επίσης πώς θα μπορούσαν αυτές οι υπηρεσίες να προσφέρονται από ένα κέντρο -τύπου εξυπηρέτησης του πολίτη- ειδικά για τη ναυτιλία.

Τι στερούμαστε σε επίπεδο υποδομής;

Αυτήν τη στιγμή το cluster μας είναι πολύ μοντέρνο. Σε επίπεδο εταιρειών έχουμε τεράστια παρουσία και μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού που εξυπηρετεί αυτές τις εταιρείες. Όλες σχεδόν οι κυπριακές τράπεζες έχουν μπει στο shipping finance και έχει εκμοντερνιστεί το πλαίσιο των επενδυτικών ταμείων για την άντληση πόρων από τους πλοιοκτήτες. Επίσης, στο κομμάτι του marine insurance έχουμε μεγάλες εταιρείες. Υστερούμε στο κομμάτι της καινοτομίας. Η Κύπρος παράγει πάρα πολύ καλή έρευνα σε πρωτογενές επίπεδο, δεν έχει όμως καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις να αναπτύξει την έρευνα σε προϊόν. Η έγκριση της νομοθεσίας για τα Spin-offs θα βοηθήσει όπως και η αλλαγή της κουλτούρας. Η καινοτόμα σκέψη θα πρέπει να είναι στην κουλτούρα των παιδιών μας από νωρίς. Γίνονται κάποιες δράσεις στα σχολεία, όπως το πρόγραμμα «Adopt a ship», από τη CΥΜΕPA και το KNE (Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο), όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αλληλογραφήσουν με τους καπετάνιους πλοίων και να πάρουν διάφορες πληροφορίες.

Ποιες χώρες κατέχουν τις πρώτες θέσεις στο κυπριακό νηολόγιο;

Έχουμε μια πολύ καλή γεωγραφική κατανομή: Γερμανοί, Έλληνες, Νορβηγοί, Ινδοί και κάποιοι Ασιάτες. Έχουμε τεράστια περιθώρια στην Ασία. Εταιρείες που ήταν στο Χονγκ Κονγκ ή στη Σιγκαπούρη και ήρθαν στην Κύπρο μάς λένε για τα προβλήματα στις χώρες αυτές: πολύ υψηλό κόστος, περιορισμένος χώρος, περιορισμένη επαφή με την κυβέρνηση. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα προώθησης στην Κίνα, το οποίο θα αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου με σεμινάριο του ΚΕΒΕ όπου θα παρευρεθούμε. Παράλληλα, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο μόνιμου αντιπροσώπου εκεί, εφόσον κρίνουμε ότι δεν αρκούν οι επισκέψεις. Θα πρέπει όμως να αξιολογήσουμε το κόστος και το όφελος της κάθε περίπτωσης.

Οι στεγαστικές ανάγκες του υφυπουργείου έχουν καλυφθεί;

Προς το παρόν είμαστε διάσπαρτοι σε τρία κτήρια. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε διαδικασία ανακαίνισης ενός ορόφου στο κτήριο Yioupis - απέναντι από το υφυπουργείο. Έχουμε βγει πολλές φορές σε προσφορές, αλλά δεν βρίσκουμε κτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Έχουμε αναθέσει σε αρχιτέκτονα να μας κάνει μια ανάλυση, σύμφωνα με τις ανάγκες μας και τα δεδομένα της Λεμεσού.

Γαλάζια ανάπτυξη και περιβαλλοντική διάσταση της ναυτιλίας

Η γαλάζια ανάπτυξη αφορά και τις τρεις ναυτικές σχολές, τα πανεπιστήμια και την καινοτομία. Το υφυπουργείο στηρίζει διάφορα πρότζεκτ για καινοτόμες δράσεις. Ασφαλώς χρειάζεται περισσότερη ώθηση. Κάνουμε σκέψεις για συνεργασία με το Ισραήλ και άλλες χώρες όπου υπάρχουν τα start-ups που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Όσον αφορά την περιβαλλοντική διάσταση της ναυτιλίας, γίνονται πολλές προσπάθειες για μείωση των ρύπων. Έχουμε συμβάλει θετικά και προγραμματίζονται περισσότερες συντονιστικές συναντήσεις με τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Σε επίπεδο ΙΜΟ υπάρχει ο στόχος μέχρι το 2050 μείωσης των ρύπων CO2 κατά 50%. Επίσης, υπάρχει το πρόγραμμα μείωσης των SOx και NOx που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2020. Οι εταιρείες πετρελαίου και τεχνολογίας θα πρέπει να βρουν τις λύσεις, τις οποίες θα προσφέρουν με βιώσιμο κόστος στους επαγγελματίες.

Εκσυγχρονισμός του νόμου για τα σκάφη αναψυχής

Όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής, θα προχωρήσετε σε κάποιες αναθεωρήσεις;

Σίγουρα στα σκάφη αναψυχής είναι σημαντικό το κομμάτι της ασφάλειας και όσο αυξάνονται οι τουρίστες, αυξάνεται και η ανάγκη για περισσότερα μέτρα ασφαλείας. Ο νόμος είναι παλιός και χρειάζεται εκσυγχρονισμό. Δεν διαφοροποιείται μεταξύ σκαφών αναψυχής, διαφόρων χρήσεων και μεγεθών. Έχει γίνει ένα προσχέδιο και με το πέρας της τουριστικής σεζόν θα γίνει διαβούλευση με τους ιδιώτες. Η πόρτα μας είναι πάντα ανοικτή για εισηγήσεις ώστε να βελτιώσουμε το πλαίσιο και να προσελκύσουμε περισσότερα σκάφη.

Καταληκτικά, ποιο είναι το δικό σας όραμα για την κυπριακή ναυτιλία στα επόμενα χρόνια;

Είμαστε κέντρο αριστείας και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε ενισχύοντας τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πελατών μας, που θα φέρει και τη συνεχή ανάπτυξη. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Χρειάζεται προσπάθεια και από εμένα -τον εκάστοτε υφυπουργό Ναυτιλίας- και από όλη την ομάδα για την προώθηση της κυπριακής ναυτιλίας σε πολλά επίπεδα. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στο εξωτερικό. Δεν δικαιολογείται να είμαστε απόντες από κανέναν διεθνή φορέα. Όλα τα δυνατά κράτη στη ναυτιλία μάς σέβονται ως ισότιμο αλλά και ανταγωνιστικό κέντρο ναυτιλίας. Με χαροποιεί όμως το γεγονός ότι μπορείς να βγεις προς τα έξω και να μιλήσεις για την κυπριακή ναυτιλία και να αισθάνεσαι περήφανος.

Συνέντευξη στον Χρίστο Λαζανιά

Φωτογραφία: Παύλος Βρυωνίδης