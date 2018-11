Η Μέρκελ μιλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον της Ευρώπης

Τις θέσεις και προτάσεις της για το μέλλον της Ευρώπης, θα παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(ΕΚ), στο Στρασβούργο, η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, στην παρουσία και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Η Άνγκελα Μέρκελ είναι η δωδέκατη αρχηγός κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μιλήσει στην ολομέλεια του ΕΚ και θα συζητήσει με τους ευρωβουλευτές για το μέλλον της Ευρώπης. Η ομιλία της κα. Μέρκελ είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 15:00 το απόγευμα τοπική ώρα( 16:00 ώρα Κύπρου).

Πριν από την ομιλία της στο ΕΚ, η κα. Μέρκελ θα συναντηθεί στις 14:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Κύπρου) με τον Πρόεδρο του ΕΚ Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ότι η συμμετοχή της καγκελαρίου Μέρκελ στη συζήτηση με τους ευρωβουλευτές για το μέλλον της Ευρώπης γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή.

« Οι πολίτες μας απαιτούν μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη, ικανή να ανταποκριθεί στις ανησυχίες τους. Μαζί πρέπει να αλλάξουμε την Ένωσή μας. Χρειαζόμαστε μια πιο πολιτική Ευρώπη που να βλέπει στο μέλλον με ένα σαφές όραμα. Το καλύτερο αντίδοτο στο λαϊκισμό είναι να παράγουμε αποτελέσματα: Από τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου, την ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων και την μεγαλύτερη επένδυση στην Αφρική, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος », σημειώνει ο Πρόεδρος του ΕΚ.

Να σημειωθεί ότι για το μέλλον της Ευρώπης έχουν μέχρι στιγμής μιλήσει ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου οι Πρωθυπουργοί της Ιρλανδίας, της Κροατίας, της Πορτογαλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ελλάδας, της Εσθονίας, της Ρουμανίας και ο Πρόεδρος της Γαλλίας.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες του Πρωθυπουργού της Δανίας στη δεύτερη σύνοδο της ολομέλειας του ΕΚ στις Βρυξέλλες, στις 28 Νοεμβρίου, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 11 Δεκεμβρίου, στο Στρασβούργο. Θα μιλήσουν, επίσης, οι Πρωθυπουργοί της Ισπανίας και της Φινλανδίας τον ερχόμενο Ιανουάριου, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας τον Φεβρουάριο και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας τον Μάρτιο.

Σήμερα το πρωί, θα συζητηθεί στην ολομέλεια η προσωρινή έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο(ΠΔΠ) για την περίοδο 2021 – 2027, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο Τετάρτη.

Το ΕΚ θα υιοθετήσει τη διαπραγματευτική του θέση για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και θα θέσει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης για τον προϋπολογισμό μετά το 2020. Το Κοινοβούλιο ενδέχεται να πιέσει για περισσότερη χρηματοδότηση για τους νέους, την έρευνα, την ανάπτυξη και την απασχόληση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Για τις νέες προκλήσεις όπως το μεταναστευτικό, την άμυνα και την ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚ, θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς πόροι, ενώ δεν πρέπει να μειωθεί η χρηματοδότηση για τη γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Παράλληλα, νέες πηγές άμεσων εσόδων πρέπει να αντικαταστήσουν εν μέρει τα κονδύλια από εισφορές των φορολογούμενων.

Αφού η ολομέλεια ψηφίσει στις 14 Νοεμβρίου, το ΕΚ είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί και οι συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν μόλις το Συμβούλιο καταλήξει στη δική του θέση. Οι ευρωβουλευτές αναμένουν «να επιτευχθεί μία καλή συμφωνία πριν από τις Ευρωεκλογές του 2019, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές δυσκολίες στην έναρξη των νέων προγραμμάτων λόγω καθυστερημένης υιοθέτησης του δημοσιονομικού πλαισίου, όπως συνέβη και στο παρελθόν».

Αύριο Τετάρτη, η Ολομέλεια θα συζητήσει, επίσης, τους νέους κανόνες για μείωση των τιμών των κλήσεων εντός ΕΕ, για εγκατάσταση δικτύων 5G και τη δημιουργία καινούριου συστήματος προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Η καινούρια νομοθεσία θα περιορίσει το κόστος κλήσεων εντός ΕΕ στα 0,19 ευρώ/λεπτό και σε 0,06 ευρώ για γραπτά μηνύματα (SMS), από τις 15 Μαΐου 2019. Επιπλέον, θα προστατεύει καλύτερα τους χρήστες smartphone, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες κλήσεων μέσω διαδικτύου (Skype, WhatsApp, κ.α.). Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν την ανάπτυξη δικτύων 5G.

Ένα σύστημα «αντίστροφο» του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 θα γίνει υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες ειδοποιούνται μέσω SMS ή εφαρμογής του κινητού τους τηλεφώνου σε περίπτωση σοβαρής έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής η οποία συμβαίνει στην περιοχή τους.

Σύμφωνα με την ατζέντα της ολομέλειας, αύριο το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΕΚ, Αντόνιο Ταγιάνι, θα ανακοινώσει τον νικητή του Βραβείου Lux 2018 στην ολομέλεια στο Στρασβούργο. Φέτος, φιναλίστ είναι οι ταινίες “The other side of Everything’’ της Μίλα Τούραλιτς (Σερβία/ Γαλλία/Κατάρ), “Woman at War” του Μπένεντικτ Έρλινγκσον (Ισλανδία/Γαλλία/Ουκρανία) και “Styx” του Βόλφγκανγκ Φίσερ (Γερμανία/Αυστρία).

Το ΒραβείοLux είναι αφιερωμένο στην προώθηση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, στηρίζοντας τη διάδοση των ευρωπαϊκών παραγωγών και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου γύρω από σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Το ΒραβείοLux απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 2007.

Εξάλλου, χθες το απόγευμα, πρώτη ημέρα των εργασιών της ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση του Έλληνα ευρωβουλευτή Νότη Μαριά και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) για συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα καθώς και την παραβίαση των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Βορείου Ηπείρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ / Γιώργος Μιχαήλ