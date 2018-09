Η Λόχαν διασκέδασε στον Κωνσταντίνο Αργυρό

Στην Ελλάδα βρέθηκε για ακόμα μια φορά η Lindsay Lohan η οποία διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο «Fantasia», απολαμβάνοντας τον Κωνσταντίνο Αργυρό αλλά και το συγκρότημα που βρίσκεται στο πλευρό του.

Ο λόγος για τους 719 οι οποίοι -όπως όλα δείχνουν- εντυπωσίασαν την παγκοσμίου φήμης Αμερικανίδα, που δημοσίευσε βίντεό τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram. Ένα προφίλ που, μάλιστα, αριθμεί περισσότερους από έξι εκατομμύρια ακολούθους.

Τα γεγονός αυτό δεν άφησε ασυγκίνητο τον τραγουδιστή του γκρουπ, Χρήστο Ζωτιάδη, ο οποίος -αναδημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο- έγραψε: «Συνήθως στα post μου είμαι λιγομίλητος… Το να βλέπεις τον εαυτό σου, όμως, στο προφίλ μιας παγκοσμίου φήμης σταρ όπως η Lindsay Lohan είναι κάτι που ούτε μπορείς να το περιγράψεις με λόγια, ούτε γίνεται κάθε μέρα, ούτε συνηθίζεται, ούτε σε κάνει να είσαι λιγομίλητος…»

Ο frontman των 719 συνέχισε: «Ένα συναίσθημα νομίζω μπορεί να υπάρξει και αυτό είναι περηφάνια… Για ένα και μόνο λόγο… Για την αναγνώριση του κόπου όλα αυτά τα χρόνια! Το να βλέπεις κάτι τέτοιο που συμβαίνει σπάνια στα ελληνικά δεδομένα σου δίνει δύναμη αν μη τι άλλο να συνεχίζεις ακόμη πιο σκληρά τη δουλειά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ! 719! So… Can you feel our energy? Thank you so much Lindsay! Ιt was an honor!».