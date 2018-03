Η Κύπρια φίλη του Στίβεν Χόκινγκ

Την θλίψη της για το χαμό του επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ εξέφρασε μέσω της προσωπικής της σελίδας στο facebook η Κύπρια μουσικοσυνθέτρια Σοφία Σέργη.

Τη μουσικό και τον αστροφυσικό συνέδεε στενή φιλία αφού η κ. Σέργη είχε συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν για τη δημιουργία του μπαλέτου μουσικής για τη ζωή του με τίτλο «Α Life Without Limits». Η μουσικός μένει μόνιμα στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι η μουσικός είναι υποψήφια για τα φετινά βραβεία Madame Figaro.

Η ανάρτηση της Σοφίας Σέργη στο facebook:

«Our Stephen is gone ... I learned the news (though I expected this) thankfully in the company of my brother and friend Duncan Neilson in Portland Oregon - still Tuesday the 13th here on the West Coast - I count my blessings for knowing Stephen - for playing and writing music for him - for eating lots of messy meals with him - for laughing and teasing with him - for being in his life as a friend and witnessing the abundance of love he received from his dedicated care givers !!!! Your garden Stephen will continue to blossom... (here in Summer of 2013 - a very hot summer and the fountain outside his garden in Cambridge was FLOWING!!!!!)»

Το βιογραφικό της Σοφίας Σέργη:

Αποφοίτησε με Summa cum Laude από το Lewis and Clark College, όπου σπούδασε Σύνθεση και Πιάνο με υποτροφία Fulbright και έκανε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στο πανεπιστήμιο Columbia University στην Νέα Υόρκη. Είναι συνθέτρια και παρουσίασε έργα της σε σημαντικά θέατρα όπως το Μέγαρο Μουσικής, το Cadogan Hall, το Kennedy Center και το Berlin Konserthaus. Σημαντικότερη στιγμή της καριέρας της είναι τρία κονσέρτα στο Carnegie Hall στην Νέα Υόρκη με έργα της για κουαρτέτο εγχόρδων και για πιάνο τρίο τις χρονιές 2011, 2012 και 2013. Είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο William and Mary στην Virginia από το 1998 έως σήμερα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017: Τον Μάρτιο του 2017 ξεκίνησε περιοδεία στην Αμερική, η οποία σημειώνει μεγάλη επιτυχία και θα συνεχιστεί για όλο το 2018, με το μπαλέτο μουσικής για τη ζωή του Stephen Hawking με τίτλο «Α Life Without Limits»