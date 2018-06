Η καλοκαιρινή συλλογή από τη Lidl και τη Heidi Klum καταφτάνει!

#LETSLOVESUMMER:



Πολύχρωμα σχέδια, μεγάλη ποικιλία και οι κλασικές τιμές Lidl: τα βασικά κομμάτια της καλοκαιρινής σειράς σε bohemian στιλ, με τις σύγχρονες γραμμές τους και τις απεριόριστες δυνατότητες συνδυασμών, απευθύνονται σε μοντέρνα κορίτσια και bohemian γυναίκες.



Με την τέταρτη συλλογή της σειράς «esmara by Heidi Klum» ξεκινά το summer of love της μόδας. Η καινούρια συλλογή #LETSLOVESUMMER της Heidi Klum με 10 κομμάτια για γυναίκες και 5 κομμάτια για κορίτσια εστιάζει στα ανάλαφρα καλοκαιρινά look. Πρωτότυπα σχέδια, πολύχρωμα κρόσσια, αέρινα υφάσματα και σύγχρονα τζιν –η νέα συλλογή περιέχει τα ιδανικά κομμάτια που χρειάζονται οι γυναίκες και τα κορίτσια που ακολουθούν τη μόδα για να δημιουργήσουν το προσωπικό τους στιλ, κι όλα στο κλασικό εύρος τιμών Lidl από 4,99 € έως 17,99 €.

«Για εμένα είναι σημαντικό τα βασικά κομμάτια να συνδυάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας καλοκαιρινά look: από ένα χαλαρό πρωινό σύνολο με εμπριμέ shorts και μονόχρωμο χακί top μέχρι μια βραδινή εμφάνιση με ένα κομψό και παιχνιδιάρικο maxi φόρεμα και flat δερμάτινα σανδάλια. Το καλύτερο, όμως, είναι ότι τα γυναικεία σύνολα θα διατίθενται και για τα μικρά κορίτσια στη mini εκδοχή τους», δήλωσε η Heidi Klum.

Αέρινα και χαλαρά

Το χαλαρό στιλ της Καλιφόρνια όπου ζει η Heidi Klum έχει πλέον αναδειχθεί κι εδώ σε απόλυτη τάση. Θα εμφανιστούν στα καταστήματά μας τα πρώτα κομμάτια «esmara by Heidi Klum» σε bohemian στιλ και στις καθιερωμένες τιμές Lidl. Με τη συλλογή #LETSLOVESUMMER, οι μικρές και μεγάλες πελάτισσές μας μπορούν να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις με στιλ. Με μοδάτα maxi φορέματα από αέρινα υφάσματα, μπλουζάκια με σχέδια ή μονόχρωμα, top και shorts σε κομψές γραμμές, σύγχρονα denim και ανάλαφρα καλοκαιρινά σανδάλια από δέρμα, η συλλογή προσφέρει σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια διαφορετικά βασικά κομμάτια για αμέτρητους συνδυασμούς.

Έναρξη πωλήσεων: Πέμπτη 28/06/ 2018

Η πώληση της νέας συλλογής #LETSLOVESUMMER της σειράς «esmara by Heidi Klum» ξεκινά τη Πέμπτη 28/06/2018, στο πλαίσιο του «Lidl Fashion Week» στα καταστήματα Lidl. Εκτός από υπόδηση (σε μεγέθη 36 έως 41) και γυναικεία ένδυση (σε μεγέθη 34 έως 44, XS-L), η συλλογή θα περιλαμβάνει και προϊόντα για παιδιά. Τα κομμάτια της συλλογής θα διατίθενται διεθνώς σε 28 χώρες και στις ΗΠΑ –σε πάνω από 10.000 καταστήματα Lidl.

#LETSLOVESUMMER

#esmarabyheidiklum

