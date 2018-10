Η Ιβάνκα Τραμπ θύμισε φράση του Σωκράτη, που δεν έχει ειπωθεί ποτέ

Μάλλον διχασμένη είναι η κόρη του Αμερικανού Προέδρου, καθώς από τη μία ήθελε να δείξει ότι ξέρει φράσεις του Σωκράτη, αλλά από την άλλη μάλλον δεν ήξερε καμία φράση ενός εκ των σημαντικότερων φυσιογνωμιών του ελληνικού και παγκόσμιου πνεύματος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους ιδρυτές της δυτικής φιλοσοφίας.

Η Ιβάνκα Τραμπ μοιράστηκε στο twitter μια φράση του Σωκράτη που έλεγε ότι «το μυστικό της αλλαγής είναι να συγκεντρώνεις όλη σου την ενέργεια, όχι στη μάχη εναντίον του παλιού αλλά στη δημιουργία του καινούριου». Από κάτω έγραψε, Σωκράτης. Λίγα λεπτά αργότερα, κάποιος προφανώς ενημέρωσε την Ιβάνκα ότι ο Έλληνας φιλόσοφος δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα η προεδρική κόρη να σβήσει το tweet και να το αντικαταστήσει με τη διευκρίνιση: Σωκράτης, ο φανταστικός χαρακτήρας, όχι ο φιλόσοφος.

Παρόλο που η ανάρτηση της Ιβάνκα πήρε περισσότερα από 12.000 likes, δεν ήταν λίγοι αυτοί που έσπευσαν να την επικρίνουν, γιατί ενέπλεξε το όνομα του Έλληνα φιλοσόφου σε ένα άστοχο tweet, αν και η πραγματική της έμπνευση ήταν τελικά από το βιβλίο (αυτοβοήθειας;) Way of the Peaceful Warrior: A Book That Changes Lives, που έχει γράψει ο Αμερικανός αθλητής, Νταν Μίλμαν.

Οι αντιδράσεις στο twitter, ήταν καυστικές, με άλλους χρήστες να της θυμίζουν πραγματικές φράσεις του Σωκράτη, προτρέποντάς την να τις δείξει στον πατέρα της και άλλους να διακωμωδούν την άγνοια της:

