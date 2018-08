Η ιστορία της Σάρον Τέιτ γίνεται ταινία από τον Ταραντίνο

Η Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Εγώ, η Τόνια», θα ενσαρκώσει την Σάρον Τέιτ, στην ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» που φέρει την υπογραφή του διάσημου σκηνοθέτη Κουέντιν Ταραντίνο. Μαζί της στην ταινία και οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μπραντ Πιτ.

Η ταινία θα ενώσει ξανά την όμορφη ηθοποιό και τον Ντι Κάπριο, οι οποίοι είχαν παίξει ξανά μαζί στον «Λύκο της Γουόλ Στριτ».

Το «Once Upon a Time in Hollywood» αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 9 Αυγούστου του 2019, στην 50ή επέτειο από τη δολοφονία της Σάρον Τέιτ στο σπίτι της από τον Τσαρλς Μάνσον και τη συμμορία του.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν και οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στις οποίες ο Κουέντιν Ταραντίνο καθοδηγεί την πρωταγωνίστρια του, Μάργκοτ Ρόμπι.

Η Σάρον Τέιτ ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, έπαιξε μικρούς τηλεοπτικούς ρόλους προτού εμφανιστεί σε ταινίες ενώ εμφανιζόταν τακτικά σε περιοδικά μόδας ως μοντέλο ή κορίτσι του εξωφύλλου.

Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1966 με την αποκρυφιστικού θέματος ταινία «Τα 13 Μάτια Του Σατανά» (Eye of the Devil). Η πιο γνωστή ερμηνεία της ήταν ως Τζένιφερ Νορθ στην καλτ ταινία «Η Κοιλάδα Με Τις Κούκλες» (Valley of the Dolls, 1967), κερδίζοντας μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Η τελευταία ολοκληρωμένη ταινία της Τέιτ, «12+1», προβλήθηκε το 1969 μετά το θάνατό της. Στις 20 Ιανουαρίου 1968, η Τέιτ παντρεύτηκε τον Ρόμαν Πολάνσκι, σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Η Νύχτα Των Βρυκολάκων.

Στις 9 Αυγούστου του 1969, η Τέιτ και τέσσερις άλλοι δολοφονήθηκαν από μέλη της οικογένειας Μάνσον στο σπίτι που μοιραζόταν με τον Πολάνσκι. Όταν δολοφονήθηκε, ήταν 8,5 μηνών έγκυος στο γιο του ζευγαριού.