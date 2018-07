Η γνωστή ηθοποιός Μέλια Κρέιλινγκ ξεκίνησε έρανο για τους πληγέντες

Ο πατέρας της Ράνταλ Κρέιλινγκ είναι Αμερικάνος. Η μαμά της Κάτια Δημοπούλου Ελληνίδα. Εκείνη γεννήθηκε στην Ελβετία και εδώ και μια δεκαετία δραστηριοποιείται στον τηλεοπτικό τομέα του Χόλιγουντ. Η Μέλια Κρέιλινγκ που έχει περάσει αρκετές διακοπές στην Ελλάδα, εκμεταλλεύεται τη φήμη της για να συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό που θα προσφέρει στους πυρόπληκτους.

Η ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από το Vorgias, το Tyrant, το Last Tycoon και το πρώτο Guardians of the Galaxy, έχει ήδη καταφέρει να ξεπεράσει τον στόχο της και να υπερδιπλασιάσει το ποσό. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τις 22.000 δολάρια, ποσό που συγκεντρώθηκε από 369 ανθρώπους μέσα σε μία μέρα!

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που κατάφερε η Μέλια Κρέιλινγκ. Για να προσφέρεις κι εσύ στο σκοπό της μπορείς να μπεις εδώ.

Το μήνυμα της Μέλια λέει:

«Το όνομά μου είναι Μέλια Κρέιλινγκ και ξεκινώ αυτή την καμπάνια μετά την τραγική πυρκαγιά στην Αττική χθες. Ως μισή Ελληνίδα/ μισή Αμερικανίδα που μεγάλωσε στην Αθήνα, τα τραγικά γεγονότα στην πατρίδα μου με έκαναν να αισθανθώ τόσο ανίκανη που ήμουν τόσο μακριά και δεν μπορούσα να βοηθήσω. Είμαι τόσο τυχερή που οι φίλοι μου και η οικογένειά μου είναι τώρα όλοι ασφαλείς, υπήρξαν τρομακτικές στιγμές που δεν ήμασταν σίγουροι, όσο μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές έκαιγαν την καρδιά της πόλης που αποκαλώ σπίτι μου.

Κάποιοι δεν υπήρξαν τόσο τυχεροί. Εκατοντάδες υποφέρουν από εγκαύματα και κάποιοι βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο απολογισμός των θυμάτων ανεβαίνει. Οι λεπτομέρειες είναι ανατριχιαστικές. Η Ελλάδα βιώνει ακόμα μια βαθιά οικονομική κρίση και οι πόροι είναι περιορισμένοι στην εθελοντική προσφορά και στις καμπάνιες.

Βρείτε χρόνο να σκεφτείτε αν θέλετε να κάνετε μια προσφορά σε αυτή τη χώρα και στους ανθρώπους της που πάντα ανοίγουν τις πόρτες τους σε όποιον γνωρίζουν και χρειάζεται βοήθεια, κάθε φορά, σε κάθε ανθρωπιστική κρίση, χωρίς να ρωτούν τίποτα. Βοηθήστε με να στείλω χρήματα στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στον οργανισμό Anima για να μπορέσουν να παρέχουν στα θύματα που έχασαν τα πάντα».