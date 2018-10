Η γκάφα της Ιβάνκας Τραμπ: απέδωσε ρητό στο Σωκράτη που δεν του ανήκει

Το μυστικό της αλλαγής είναι να εστιάσετε όλη την ενέργειά σας, όχι στην καταπολέμηση του παλιού αλλά στην οικοδόμηση του νέου» τουίταρε η κόρη και σύμβουλος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, κάποιοι σημείωσαν πως την φράση αυτή δεν την έχει πει ο Σωκράτης. Αντ’ αυτού, ανέφεραν ότι προέρχεται από έναν χαρακτήρα που ονομάζεται Σωκράτης, υπάλληλος βενζινάδικου, του συγγραφέα Νταν Μίλμαν, στο γνωστό έργο του επιστημονικής φαντασίας «Way of the Peaceful Warrior: A book that changes Lives».

Τα σχόλια έπεσαν βροχή και το tweet κατέβηκε μετά από μισή περίπου ώρα για να αντικατασταθεί από την ίδια φράση αλλά με την διευκρίνηση πως ο Σωκράτης στον οποίο αναφέρεται είναι πράγματι «φανταστικός χαρακτήρας».

Συγκεκριμένα έγραψε: « Το μυστικό της αλλαγής είναι να εστιάσετε όλη την ενέργειά σας, όχι στην καταπολέμηση του παλιού αλλά στην οικοδόμηση του νέου. Σωκράτης (ένας φανταστικός χαρακτήρας όχι ο φιλόσοφος).

Και φυσικά προκάλεσε έκρηξη τιτιβισμάτων. «Yabba dabba Doo!. Φρεντ Φλίντστοουν (σημείωση: ένας φανταστικός χαρακτήρας)» έγραψε κάποιος με άλλους να τονίζουν πως τα έκανε χειρότερα τα πράγματα και πως θα ήταν καλύτερα να το διέγραφε τελείως.