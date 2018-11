Η φωτογραφία της Μαράια Κάρεϊ με την κόρη της που δίχασε τους φαν της

Η 48χρονη τραγουδίστρια σε ένα μήνα θα ξεκινήσει την περιοδεία της με τίτλο «All I want for christmas is you», ενώ προς το παρόν κάνει διακοπές και δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία της κόρης της στο προφίλ της.

Όλα καλά μέχρι εδώ. Το θέμα δημιουργήθηκε όταν ένα μεγάλο ποσοστό ακολούθων της, αλλά και γενικότερα χρηστών του διαδικτύου παρατήρησαν το πρόσωπο της Μαράια Κάρεϊ. Δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail υπογραμμίζει πόσο νέα δείχνει σε αυτή την ανάρτησή της και κάποιοι χρήστες σχολιάζουν για το αν πείραξε ξανά το πρόσωπό της.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια χαμογελάει, ενώ φοράει μια σέξι μαύρη ολόσωμη φόρμα και η κόρη της φοράει το μαγιό της και ποζάρουν στην εσωτερική πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου. «Με αγάπη από την Ινδονησία» γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας, αλλά δεν της έδειξαν όλοι την αγάπη που περίμενε με τα σχόλιά τους.

Δείτε την ανάρτησή της