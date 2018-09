Η φιλοσοφία του κυπριακού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας

Το κυπριακό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο παράδειγμα του μεσογειακού-νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου. Δύο βασικά κριτήρια καθορίζουν εν πολλοίς τη φιλοσοφία του κράτους πρόνοιας: η προσβασιμότητα και η περιεκτικότητα σε ό,τι αφορά μία ελάχιστη κοινωνική προστασία σε περιόδους βιωματικής ανασφάλειας. Ο Μπαμπανάσης (1985), αναφερόμενος στο μοντέλο αυτό, το χαρακτήρισε ότι αποτελείται από ένα θεσμικό πλαίσιο όπου το οικονομικό και κοινωνικό περιεχόμενό του πάσχει απο προοδευτικότητα, τόσο κοινωνικά όσο και πολιτισμικά, και επικουρείται από αυταρχικότητα. Τριάντα τρία χρόνια μετά και το μοντέλο αυτό παρουσιάζει μια άνευ προηγουμένου περαιτέρω ποιοτική καθίζηση.

Ο Esping-Andersen (1990), αναφερόμενος στο ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, σημειώνει ότι οι διαστάσεις του πρέπει ξεκάθαρα να καθορίζουν την πρόσβαση των ανθρώπων ως προς τα ωφελήματα, καθώς επίσης πρέπει να υπάρχουν διαφανείς κανόνες δικαιωμάτων. Ένα περιεκτικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας ενισχύει την απο-εμπορευματικοποίηση της εργασίας, ενώ η πρόσβαση είναι εύκολη ως προς τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Δικαιώματα που εξασφαλίζονται ανεξάρτητα από προηγούμενη απασχόληση, έλεγχο αναγκών ή οικονομικής συνεισφοράς, και τα οποία έχουν διάρκεια. Τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν τις Σκανδιναβικές χώρες, αλλά και την Ολλανδία.

Η άλλη όψη του νομίσματος της εισόδου είναι η έξοδος. Εάν τα προγράμματα παρέχουν ωφελήματα περιορισμένης διάρκειας, η ικανότητά τους για απο-εμπορευματικοποίηση ελαχιστοποιείται.

Περιορισμένα δικαιώματα

Οι δύο πλευρές του νομίσματος του κυπριακού κράτους κοινωνικής πρόνοιας είναι η δύσκολη είσοδος και η εύκολη έξοδος. Τα δικαιώματα είναι περιορισμένα, καθώς επίσης και τα ωφελήματα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Το κυρίαρχο κριτήριο για την πρόσβαση προς το κράτος πρόνοιας δεν είναι τα κοινωνικά δικαιώματα αλλά η σχέση του ατόμου με την αγορά εργασίας. Τα δικαιώματα τελούν υπό την αίρεση της αρχής της ατομικής συνεισφοράς. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που κατά μία έννοια τα κοινωνικά δικαιώματα οριοθετούν το καθεστώς του πολίτη ως εμπόρευμα, ως αγοραίο αγαθό. Το κυπριακό κράτος πρόνοιας δεν επιτρέπει σε αυτούς που έχουν ανάγκη να διατηρήσουν ένα ανεκτό επίπεδο ζωής, ανεξάρτητα από τις δυνάμεις της αγοράς, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει το σκανδιναβικό μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας. Το κυπριακό μοντέλο δεν χαρακτηρίζεται επίσης από κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά από την απόλυτη εξάρτησή του από την αγορά εργασίας. Το κυπριακό μοντέλο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα περιορισμένο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Ενισχύει την εξάρτηση της εργασίας από τις δυνάμεις της αγοράς και καθιστά την εργασία ένα απόλυτο αγοραίο αγαθό, ενώ η απο-εμπορευματικοποίηση συμβαίνει όταν μια υπηρεσία παρέχεται σαν δικαίωμα και όταν ένα άτομο συντηρεί την επιβίωσή του χωρίς να στηρίζεται στην αγορά εργασίας. Το υπάρχον μοντέλο στο κυπριακό κράτος διευκολύνει την εμπορευματικοποίηση του κυπριακού εργατικού δυναμικού και ενισχύει και αντανακλά τη σχέση ισχύος που απολαμβάνει το κεφάλαιο απέναντι στους εργαζομένους. Στην κυπριακή κοινωνία, βασικές ανθρώπινες ανάγκες αντιμετωπίζονται κύρια μέσα στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης και της άτυπης οικογενειακής στήριξης παρά της κοινωνικής.

Η ισορροπία δυνάμεων στην κοινωνία είναι καθοριστική σε ό,τι αφορά την εξελικτική διαφοροποίηση του κράτους πρόνοιας και αντανακλά τον ανταγωνισμό μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας ως προς την απο-εμπορευματικοποίηση της εργατικής δύναμης. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο που η εργοδοσία και το κεφάλαιο εν γένει διαχρονικά πιέζει για τον περιορισμό του κράτους πρόνοιας, ενισχύοντας έτσι την εμπορευματικοποίηση της εργασίας. Το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται συμμαχίες κοινωνικές διαφοροποιεί και τα συστήματα πρόνοιας.

Το εργατικό δυναμικό στην Κύπρο είναι δυστυχώς κατ’εξοχήν εμπορευματικοποιημένο, εξ ου και το περιορισμένο κράτος πρόνοιας που υπάρχει. Είναι κοινή παραδοχή ότι το σύγχρονο κράτος πρόνοιας είναι το αποτέλεσμα της ταξικής σύγκρουσης, η οποία στην περίπτωση της Κύπρου παραμένει μέσα σε αυστηρά κορπορατιστικά πλαίσια. Σε κάθε περίπτωση, αναλύοντας το κοινωνικό περιεχόμενο μιας οικονομίας, μας δίδει μία καλή ένδειξη του προσανατολισμού της κοινωνικής πολιτικής του κράτους

Για παράδειγμα, η Κυπριακή Δημοκρατία με στοιχεία της Eurostat (2016) σε ό,τι αφορά τη δημόσια δαπάνη για την υγεία μόλις και προσεγγίζει το 2,6% του ΑΕΠ, που την καθιστά τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι στο 7,2%. Με νομισματικούς όρους, το κυπριακό κράτος δαπανά 532 ευρώ κατά άτομο κατά έτος όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 2.076 ευρώ. Ενδεικτικά συγκρινόμαστε ευνοϊκά με τη Ρουμανία (340 ευρώ), με τη Βουλγαρία (343 ευρώ), με τη Λετονία (468 ευρώ) και με την Πολωνία (520 ευρώ). Από την άλλη, στο Λουξεμβούργο η αντίστοιχη δαπάνη είναι 4.112 ευρώ, στη Δανία 4.094, στην Ολλανδία 3.194, στη Σουηδία 3.170, στην Αυστρία 3149, στην Ιρλανδία 3.138 και στο Ηνωμένο Βασίλειο 3.020. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σε ό,τι αφορά τη δημόσια δαπάνη στην παιδεία που είναι γύρω στο 5,8% και κατατάσσεται στην 8η θέση. Σε ό,τι αφορά όμως το ανεργιακό επίδομα, η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο και των 28 μελών της ΕΕ, όπου σαν ποσοστό του ΑΕΠ είναι κάτω από 0,03%, ενώ η γενική δημόσια δαπάνη για κοινωνική προστασία, η οποία στην ΕΕ βρίσκεται στο 19,1% (και στην ευρωζώνη στο 20%), στην Κύπρο βρίσκεται μόλις στο 13,8%.

Τι έχει πετύχει το κεφάλαιο ως αποτέλεσμα της Συνθήκης του Μάαστριχτ; Μεγαλύτερη ανασφάλεια για την εργασία, μείωση μισθών άνευ προηγουμένου, εμπορευματικοποίηση της εργασίας, και πλήρη εξαίρεση της κοινωνικής σύγκλισης από την ΟΝΕ. Ως εκ τούτου, η κοινωνική πολιτική συνδέεται με την απαίτηση του κεφαλαίου να συσχετιστεί με την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Επαναφορά φόρου

Η εμπορευματικοποίηση της κοινωνικής ζωής θα συνεχίζεται αδιάκοπα, έστω και με διαφοροποιήσεις. Αναντίλεκτα η ενίσχυση του καπιταλιστικού κράτους, δηλαδή η πλήρης διάχυση των συμφερόντων του κεφαλαίου μέσα στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων του κράτους, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη σημερινή περιοδιοποίηση του κεφαλαίου. Είναι αυτό που ονομάζω «η πολιτική συμπληρωματικότητα κράτους και κεφαλαίου ως η κυρίαρχη δομή κατανομής πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων στην κοινωνία και που κυριαρχεί και στην κυπριακή πολιτεία». Ένα από τα θύματα της κατάστασης αυτής είναι και η κατακρήμνιση του κράτους πρόνοιας που η κυπριακή κοινωνία βιώνει τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει καταστεί θιασώτης μιας άνευ προηγούμενου φορολογικών ελαφρύνσεων του παρασιτικού κυπριακού κεφαλαίου. Επιβάλλεται η άμεση επαναφορά του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και νομοθετική ρύθμιση της δήμευσης περιουσιας όσων αποδεδειγμένα φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν, ως μια αναγκαία προυπόθεση για τη διανεμητική χρηματοδότηση του στοιχειώδους κυπριακού κράτους πρόνοιας στη βάση της τελευταίας ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Φορολογίας (21/9/2019). Το Τμήμα Φορολογίας είναι η επιτομή μιας αρρωστημενης διαφθοράς που παραβιάζει βάναυσα τα άρθρα 24 και 28 του Συντάγματος, με όλες τις συνεπακόλουθες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την κοινωνική πλειοψηφία. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραβιάζει (και παρανομεί), στη βάση των συντριπτικών στοιχείων της έκθεσης, τη θεσμική του υποχρεωση ως εγγυητής της συνταγματικής νομιμότητας.Τι κάνει ο γενικός εισαγγελέας επί τούτου;

