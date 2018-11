Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση θα σε συγκινήσει... (vid)

Έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν κάποιες. Ωστόσο, αυτή που έχει συγκινήσει τους πάντες και που σίγουρα θα σας κάνει να δακρύσετε, είναι μια διαφήμιση που κόστισε μόλις 50 λίρες.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης, Φιλ Μπίσταλ, δημιούργησε το δικό του φιλμ ενάντια σε αυτά που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες, το 2014.

Το βίντεο λέει την ιστορία ενός άνδρα, τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός Κρις Ίλστον, που μετρά τις ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, όπου την συγκεκριμένα μέρα, ανοίγει ένα κουτί που περιέχει ένα κασετόφωνο για να ακούσει το τελευταίο ετήσιο μήνυμα της μητέρας του που έχει πεθάνει.

Ο ήρωας της διαφήμισης περιμένει μέχρι τα Χριστούγεννα για να ακούσει το μήνυμα της μητέρας του

Ο Μπίσταλ αποφάσισε να μοιραστεί το βίντεο «Love is a Gift» την περασμένη Κυριακή, μετά την κυκλοφορία της διαφήμισης του πολυκαταστήματος John Lewis, «The Boy and the Piano» με τον Έλτον Τζον. Το βίντεο του Μπίσταλ, φαίνεται όμως πως κατέκτησε τις καρδιές του κόσμου καθώς μέχρι σήμερα το πρωί είχε συγκεντρώσει πάνω από 6 εκατομμύρια προβολές λόγω του ανθρώπινου μηνύματός του, που δείχνει ότι τα Χριστούγεννα δεν χρειάζεται να είναι φανταχτερά, αλλά να αφορούν την οικογένεια και πως το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο είναι κάτι τελείως διαφορετικό.

«Είναι απίστευτο. Είναι ενθουσιασμένος. Δεν θα μπορούσα ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια να φανταστώ αυτή την ανταπόκριση» δήλωσε ο ίδιος.

Φυσικά, τα μηνύματα που δέχτηκε από τους χρήστες του διαδικτύου ήταν πολύ συγκινητικά.

«Πολύ συγκινητικό. Με έκανε να δακρύσω γιατί μου επανέφερε μνήμες της μαμάς μου που πέθανε κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων πριν από 7 χρόνια» έγραψε κάποιος. «Είμαι κομμάτια, αλλά με την καλή έννοια. Σ’ ευχαριστώ που μου έφερες πίσω την μαμά και τον μπαμπά μου, ακόμα και για μια στιγμή» πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Ουάου, μια από τις πιο συγκινητικές διαφημίσεις που έχω δει ποτέ. Καλά Χριστούγεννα» πρόσθεσε ένας τρίτος.