Η αβάσταχτη απλότητα ενός ταπεινού γραπτού

Στο κυπριακό σχολείο, εδώ και πολλά χρόνια, είναι καθιερωμένες οι εξετάσεις. Κάθε Ιούνιο. Οι εξετάσεις είναι βασικά ένα γραπτό. Το γραπτό είναι κάτι κόλλες με ερωτήσεις πάνω αν είναι των φιλολόγων, με αριθμούς και σχήματα αν είναι των μαθηματικών και πάει λέγοντας. Αν ο μαθητής απαντήσει σωστά περνά στην επόμενη τάξη, αν απαντήσει λάθος θα του δοθεί ένα άλλο γραπτό πιο εύκολο απ' το πρώτο για να τα καταφέρει να περάσει.

Για να είναι σίγουρο πως θα περάσει ο μαθητής στην επόμενη τάξη τού γίνεται και προφορική εξέταση. Έτσι όλοι στο τέλος θα περάσουν. Μένουν στην ίδια τάξη μόνο ελάχιστοι μαθητές παγκύπρια και κυρίως αυτοί που έμειναν από τις απουσίες, δηλαδή αυτοί που δεν πατούσαν στην τάξη. Απουσίες για άλλους σοβαρούς λόγους, όπως μη κακό για λόγους υγείας, καλύπτονται με απόφαση του καθηγητικού συλλόγου. Και ενώ η πιο πάνω πραγματικότητα μπορεί να ακούγεται απλή και όμορφη, το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα με μαγικούς τρόπους κατάφερε να την κάνει πολύπλοκη και δυσλειτουργική, μάλλον θεωρώντας τη δυσλειτουργικότητα σοφία, και την πολυπλοκότητα εξέλιξη.

Ας πάρουμε το πρώτο παράδειγμα του «γραπτού», προκειμένου να απλοποιηθεί τουλάχιστον αυτό το κειμενάκι και να διαβάζεται στην παραλία. Είπαμε πως γραπτό είναι κάτι κόλλες με ερωτήσεις. Ώς εδώ καλά. Μα από πόσες ερωτήσεις πρέπει να αποτελείται; Ποια πρέπει να είναι η διαβάθμισή τους όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας; Έχει μέσα πηγές; Από πού είναι οι πηγές; Οι μονάδες της κάθε ερώτησης είναι bold και underline ή μόνο bold χωρίς underline; Τα κείμενα έχουν πλαίσιο; Τι πάχος έχει η γραμμή του πλαισίου; Είναι κεντραρισμένο το όνομα του σχολείου πάνω πάνω; Είσαι σίγουρος πως είναι κεντραρισμένο ή έτσι σου φαίνεται; Οι Οπλαρχηγοί γράφτηκαν με κεφαλαίο ή μικρό; Και ποιος έχει δίκιο; Είναι προσαρμοσμένο στο επίπεδο των μαθητών; Θα καταλάβουν τη φράση… «η αυτούσια αντιγραφή χωρίων από την πηγή βαθμολογείται με 0»;

Γιατί να μπει η λέξη «αυτούσια»; Για να απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήματα οι καθηγητές που τα σκέφτονται, καταφεύγουν τελικά στον λεγόμενο… «οδηγό γραπτού» του Υπουργείου Παιδείας. Οδηγός ονομάζεται δηλαδή το γραπτό των γραπτών, κάτι σαν το «εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ην προς τον θεόν» και πάει λέγοντας. Μπορεί ο καθηγητής πιστεύει πως μπορεί να βάλει 10 ερωτήσεις και να απαντήσουν σωστά οι μαθητές του τις πέντε και τέλειωσε, αμ αυτό δεν γίνεται. Θα έρθει ο υπεύθυνος του γραπτού με τον «οδηγό» σε σχήμα κλομπ και με απειλές και φοβέρες θα πείσει και την όποια αγνή και απλή προσέγγιση να συνετιστεί και να προσαρμοστεί στην ωραία μας πολυπλοκότητα. Και θα έχει δίκιο. Αφού και οι επιθεωρητές θέλουν τα γραπτά να είναι φτιαγμένα με βάση τους οδηγούς και αν δεν το κάνεις μπλέκεις σε δύσκολους λαβύρινθους.

Οι επιθεωρητές τώρα που έχουν την ευθύνη του γραπτού -οδηγού- αν τους ρωτήσεις με ποια κριτήρια είναι έτσι και γιατί δεν μπορεί να είναι αλλιώς θα δυσκολευτούν να σου απαντήσουν αφού δεν έχουν αυτοί όπως οι καθηγητές έναν οδηγό πιο πάνω απ' τον οδηγό. Έτσι αν ο οδηγός είναι ένας δεν τίθεται θέμα αθεΐας.

- Είναι έτσι, take it or leave it, θα σου πει η καλή συντονίστρια και τέλος.

Το κάθε γραπτό λοιπόν έχει κώδικα, ακριβώς σαν τη διάβαση πεζών. Κανείς δεν μπορεί να επέμβει σε αυτό. Δεν μπορεί ο κύριος Κώστας, ας πούμε, να βάλει μια ερώτηση με τον τρόπο που την έμαθε στους μαθητές του αφού η κυρία Μαίρη τους την έμαθε αλλιώς. Πρέπει να βρουν το κοινό λεκτικό, να συμφωνήσουν όλοι. Πρόκειται για ομαδική βάφτιση με αρχιερέα τον οδηγό. Αν τώρα όλο αυτό το πράμα φαίνεται να καταστρέφει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία σιγά τα ωά. Ποιος είπε στο κάτω κάτω πως οι εξετάσεις θα πρέπει να εμπεριέχουν και το στοιχείο της απόλαυσης; Να γράφεις έκθεση ας πούμε και να γουστάρεις να τη γράφεις; Πήγες καμιά φορά στον εξομολογητή σου με χαμόγελο; Πέρασες κάτω από καμιά εικόνα και γελούσες; Σοβαρέψου. Εδώ είναι εκπαίδευση δεν είναι παίξε γέλασε. (Ευχαριστώ Διονύση Σαββόπουλε που έγραψες το...δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά.)

Παρένθεση. Για να γίνει ένα γραπτό των τεσσάρων σελίδων σπαταλούνται τουλάχιστον 40 κόλλες. Τέσσερις σελίδες επί τέσσερα γραπτά που παίρνουν οι τέσσερις διδάσκοντες μας κάνουν 16. Αυτές διορθώνονται και επιστρέφονται στην «ομάδα με τον οδηγό». Η ομάδα διορθώνει και ξανατυπώνει. Φτάνουμε στις 32 κόλλες. Πάνε όλα καλά ας πούμε και στο τέλος τυπώνονται δύο γραπτά επί τέσσερις σελίδες είπαμε, μας κάνει σύνολο 40 κόλλες. Τα βασικά γραπτά είναι τα τελευταία δύο. Το πρώτο έχει τα ονόματα των καθηγητών/τριών που δίδασκαν ολόχρονα το μάθημα. Το δεύτερο έχει μόνο το όνομα της διευθύντριας/τή. Οι μαθητές θα πάρουν στα χέρια τους αυτό με το όνομα του διευθυντή. Και μια σφραγίδα. Απλά πράματα.