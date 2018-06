Η ατάκα της Μενεγάκη για τον γάμο: «Πόσες φορές να πω yes I do»;

Ελάχιστες είναι ωστόσο οι φορές κατά τις οποίες η ίδια θα μιλήσει ανοιχτά για τον εκλεκτό της καρδιάς της και την καθημερινότητα με τα τέσσερα παιδιά της.

Στη σημερινή εκπομπή στο πλατό της "Ελένης", βρέθηκε ο Χρήστος Κούτρας, ο οποίος παρουσίασε αρκετά κομμάτια από τη συλλογή γνωστής εταιρείας κοσμημάτων. Η Ελένη Μενεγάκη δεν έκρυψε τη λατρεία της προς τα δαχτυλίδια, τα οποία κάποιος άνδρας μπορεί να χαρίσει εύκολα στην αγαπημένη του.

«Σε αυτό το δαχτυλίδι δεν είναι δυνατόν μια γυναίκα να μην πει: Yes I do» είπε ο Χρήστος Κούτρας με την Ελένη Μενεγάκη να απαντά: «Αυτό μου αρέσει! Πόσες φορές εγώ να πω, το Yes I do; Εσείς πρέπει να είσαστε σε αυτή τη διάθεση».