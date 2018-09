H Linkage παρουσίασε τον παγκοσμίου φήμης ομιλητή Stephen Shapiro

Μια βραδιά γεμάτη γνώση, ιδέες και προτάσεις με επίκεντρο την καινοτομία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά, περισσότερα από 300 ανώτατα επιχειρηματικά στελέχη της Κύπρου, στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα ‘Creating an Innovation & Capable Organization’ και ομιλητή τον παγκοσμίου φήμης, σε θέματα καινοτομίας, Stephen Shapiro.

Κατά τη διάρκεια της ομιλία του, ο Stephen Shapiro κατάφερε να ενεργοποιήσει το ακροατήριο στην κατεύθυνση της καινοτομικής δράσης, μέσω της διαδραστικής του παρουσίασης άλλα και συγκεκριμένων παραδειγμάτων και πρακτικών. Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη μεταδοτικότητά του, αλλά και πρακτικές ασκήσεις, εξήγησε πως μπορούμε να ενεργοποιήσουμε έναν δημιουργικό τρόπο σκέψης που θα ενισχύσει την ετοιμότητα των επιχειρηματιών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σήμερα.

Δίνοντας έμφαση στις μικρές αλλά στρατηγικές διορθώσεις που μπορούν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις στη διαδικασία επίλυση προβλημάτων, ο Stephen Shapiro στοιχειοθετημένα κατέρριψε τον μύθο του “think out of the box” προτείνοντας στα στελέχη να βρουν ένα διαφορετικό πλαίσιο σκέψης ή όπως χαρακτηριστικά ανάφερε και ο ίδιος ‘to find a better box’.

Μετά το τέλος της ομιλίας του, ο Stephen Shapiro άνοιξε διάλογο με τα επιχειρηματικά στελέχη και απάντησε σε ερωτήματα που αφορούσαν τις κυπριακές επιχειρήσεις, αλλά και τον τρόπο ανάπτυξης τους.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι διοργανωτές κκ. Δημήτρης Παπανικητόπουλος (Πρόεδρος Linkage) και ο Αρτέμης Μυρόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος Linkage) ανάφεραν πως η Κύπρος αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και πως έχει αποδείξει επαλειμμένα τη διάθεσή της για καινοτομικές δράσεις. Παράλληλα ευχαριστήσαν τους Platinum Sponsors, την Eurobank Cyprus και την Cablenet όπου μαζί με τους υπόλοιπους χορηγούς, KPMG, P.M.Tseriotis, DHL, ISS και Capital Today, βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί μια βραδιά γιορτή για την «Καινοτομία».