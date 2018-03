Γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα θέατρου στο The Mall of Cyprus

Το The Mall of Cyprus γιορτάζει για δεύτερη συνεχή χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, προσκαλώντας τους μικρούς του φίλους να παρακολουθήσουν μια...

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά στην Είσοδο 1, το Σάββατο, 31 Μαρτίου, το The Mall of Cyprus θα υποδεχθεί τρεις επαγγελματικές θεατρικές ομάδες. Στις 11π.μ. οι μικροί θεατρόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την άκρως διασκεδαστική θεατρική παράσταση με τίτλο «8 νταν... στην κιβωτό» από το Θέατρο Μασκαρίνι, ενώ στις 3μ.μ. θα κάνουν την εμφάνισή τους οι The Little Worry People Art and Drama Studio με το διδακτικό έργο «Η κουκουβάγια που ζήλευε». Τέλος, στις 6μ.μ. το Θέατρο Ένα θα παρουσιάσει το κλασικό έργο «Ο Τζακ και η φασολιά αλλιώς» σε μια παράσταση χειροποίητου κουκλοθέατρου.

Οι παραστάσεις θα είναι δωρεάν και ανοικτές για το κοινό, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί πως, αν και δεν απαιτούνται προκρατήσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, το The Mall of Cyprus έχει ως στόχο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά σε αυτή την ιδιαίτερη μορφή τέχνης, με παραστάσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να τα ψυχαγωγήσουν αλλά και να τα διδάξουν σημαντικές αξίες της ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και τις θεατρικές παραστάσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε το themallofcyprus.com ή τη σελίδα του The Mall of Cyprus στο Facebook.