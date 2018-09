Για την πρόταση Πολυβίου: Μια πολιτική προσέγγιση

Του Χρυσόστομου Περικλεούς

Θα αρχίσω με το παράθεμα του Πόλυ Πολυβίου από τον Shimon Peres με το οποίο κλείνει την πρότασή του για «ενδιάμεση και εξελικτική προσέγγιση». «Τhere is nothing more responsible than to take risks today for the sake of tomorrow’s chance» (θα το χρειαστούμε πιο κάτω). Αναγνωρίζοντας ο ίδιος, συμπερασματικά, ότι και η δική του πρόταση εμπεριέχει κινδύνους, ζητά να πάρουμε το ρίσκο και να τολμήσουμε τη νέα πορεία που εισηγείται έστω κι αν οι αντιδράσεις, που και ο ίδιος προβλέπει, θα είναι, τουλάχιστον αρχικά, ισχυρές.

Η όλη πρόταση Πολυβίου εκκινεί από δυο γενικές εκτιμήσεις –και οικοδομείται πάνω σε αυτές- ότι η επίτευξη συνολικής λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) είναι πολύ δύσκολη και ότι, και αν επιτευχθεί λύση στη βάση των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί, θα είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει ομαλά εξαιτίας της «πολιτικής ισότητας» και της «αποτελεσματικής συμμετοχής» των δύο κοινοτήτων στη διακυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά στο «δύσκολο» της επίτευξης λύσης, για λόγους οικονομίας, θα προσπεράσω όλες τις προσπάθειες του παρελθόντος και θα σταθώ στο Κραν Μοντάνα. Για να δηλώσω, με πόνο ψυχής αλλά και με αίσθημα ευθύνης, ότι αυτός που ματαίωσε τη λύση δεν ήταν η «τουρκική αδιαλλαξία» αλλά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Όχι εξαιτίας της «πολιτικής ισότητας» και της «αποτελεσματικής συμμετοχής» τις οποίες δέχθηκε τελικά και για τις οποίες του φορτώνει τα εξ αμάξης η «πατριωτική» αντιπολίτευση, αλλά εξαιτίας της απόλυτης εμμονής του σε αυτό που έχει κωδικοποιηθεί ως «μηδέν στρατεύματα μηδέν εγγυήσεις». Δηλαδή, πέρα από την πλήρη απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων, επέμενε απόλυτα στην απομάκρυνση και των αγημάτων ΕΛΔΥΚ-ΤΟΥΡΔΥΚ για τα οποία η πρόταση του ΓΓ των ΗΕ προνοούσε ρήτρα αναθεώρησης που θα μπορούσε, σε επίπεδο πρωθυπουργών, να γίνει ρήτρα λήξης. Στο ζήτημα δε των εγγυήσεων αρνείτο να δεχθεί συμμετοχή και της Τουρκίας σε πολυμερή μηχανισμό ασφάλειας υπό την ομπρέλα των ΗΕ και χωρίς δικαίωμα κανενός -συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας- σε μονομερή επέμβαση στην Κύπρο για οποιοδήποτε λόγο. Αυτά από έναν πολίτη που έχει ερευνήσει εξαντλητικά τα διαδραματισθέντα στο Κραν Μοντάνα, από έναν πολίτη που είχε στηρίξει τον Νίκο Αναστασιάδη στις εκλογές του 2013 όσο και σε όλη τη διάρκεια της δημιουργικής προσπάθειάς του με τον Μουσταφά Ακιντζί μέχρι πριν το ανεξήγητο U-Turn…

Ας δούμε τώρα το ενδεχόμενο να καταλήγαμε στο Κραν Μοντάνα και η λύση ΔΔΟ που θα συμφωνείτο να περνούσε και από τα δημοψηφίσματα. Εδώ, η πρόταση Πολυβίου επισημαίνει μια ανισορροπία, την οποία αναγνωρίζει όμως ως εκ των πραγμάτων υποχρεωτική: Η άμεση εφαρμογή της λύσης θα σήμαινε την άμεση δημιουργία μιας νέας κατάστασης πραγμάτων όπου η Κυπριακή δημοκρατία (ΚΔ) θα μετεξελισσόταν σε ομοσπονδία στην οποία θα μετείχαν ισότιμα Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι (η έννοια της μετεξέλιξης πιθανότατα δεν θα δηλωνόταν στη συμφωνία αλλά θα εξυπονοείτο με τη συνέχεια της κρατικής υπόστασης της Κύπρου και της θέσης της στην ΕΕ και σε πλήθος άλλων διεθνών οργανισμών). Οι τουρκικές δεσμεύσεις όμως για επιστροφή εδαφών, επιστροφή προσφύγων, και απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων θα έμπαιναν σε χρονοδιαγράμματα σταδιακής εφαρμογής με τον κίνδυνο υπαναχώρησης από μέρους της τουρκικής πλευράς. Έτσι, στη θεωρητική λογική αυτής της πρότασης, συν τον κίνδυνο κατάρρευσης του ομοσπονδιακού κράτους λόγω ενδεχόμενων δυσλειτουργιών, θα υπήρχε και ο κίνδυνος να μην εφαρμόσει η τουρκική πλευρά τις δικές της δεσμεύσεις που θα προέκυπταν από τη συμφωνία. Οπότε, κατά την ίδια θεωρητική λογική, δεν θα υπήρχε τρόπος επιστροφής στην πρότερη κατάσταση πραγμάτων με την ΚΔ ως το μόνο αναγνωρισμένο κράτος επί ολόκληρης της Κύπρου.

Ναι! Με τον νόμο των πιθανοτήτων δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος υπαναχώρησης της τουρκικής πλευράς ούτε ο κίνδυνος κατάρρευσης της ΔΔΟ. Ας δούμε πόσο πιθανός είναι. Με οδηγό όμως όχι τα μαθηματικά ή τα νομικά που είναι θεωρητικές επιστήμες αλλά την πολιτική επιστήμη, που είναι επιστήμη πρακτική.

Αν ο Ερντογάν αναζήτησε λύση το 2004 (την οποία εμείς απορρίψαμε) με κίνητρο την ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας,

Αν ο Ερντογάν συγκατένευσε σε λύση το 2010 (την οποία ο Χριστόφιας δεν τόλμησε για χάρη των συνεταίρων του στην κυβέρνηση) με πρόσθετο κίνητρο τη συμμετοχή της Τουρκίας στο δίχτυο αγωγών φυσικού αερίου,

Αν ο Ερντογάν αποδέχθηκε στο Κραν Μοντάνα το 2017 πρόταση του ΓΓ των ΗΕ με κυριότερο κίνητρο τη διασφάλιση διέλευσης των αγωγών φυσικού αερίου από την Τουρκία –λέγε τεράστιων συμφερόντων για την Τουρκία και για όλους τους άλλους εμπλεκομένους-

γιατί να ξαναβάλει την «πέτρα στο παπούτσι» του κατά την παροιμιώδη φράση του Οζάλ και του Γκιουλ; Αφού, πέρα από τα οικονομικά συμφέροντα, θα διασφάλιζε και τα στρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, όπως η πρόταση Πολυβίου τα περιγράφει, δηλαδή «η Κύπρος να μην καταστεί ‘προβληματική’ για την ίδια (την Τουρκία), ούτε ως ‘επέκταση’ του Ελληνισμού ούτε ως προπύργιο διεθνών δυνάμεων που δεν διάκεινται φιλικά προς την ίδια», αφού λοιπόν γι’ αυτά τα συμφέροντα -συν η απαλλαγή από το ένα δις που του στοιχίζει ετησίως η κατοχή- θα συναινούσε στη λύση, ποιοι άλλοι λόγοι θα τον ωθούσαν να υπαναχωρήσει από τις τουρκικές δεσμεύσεις για εφαρμογή της λύσης;

Σε ότι δε αφορά τους Τουρκοκυπρίους, οι οποίοι, με τη λύση,

θα έβγαιναν από την απομόνωση,

θα γίνονταν ισότιμοι εταίροι στην ΕΕ, μέσω της επανενωμένης Κύπρου,

θα είχαν κατοχυρωμένη την ασφάλεια, την ισοτιμία, και την ευημερία τους,

θα απαλλάσσονταν από τον βραχνά της εξάρτησης από το τουρκικό «ρουπινέτο» για να μην πω και για την «απελευθέρωση από τους ελευθερωτές τους» που τα τζαμά κι οι ιμάμηδες του Ερντογάν ξανάφεραν στο θυμικό τους,

ποιους σοβαρούς λόγους θα είχαν να υπονομεύσουν την ομαλή λειτουργία του ομοσπονδιακού κράτους με αλόγιστη χρήση της «αποτελεσματικής συμμετοχής»; Επιπλέον, πότε η Τουρκία θα ελέγχει πιο πολύ τους Τουρκοκυπρίους; Με τη συνέχιση της κατοχής η οποία συνιστά απόλυτη εξάρτηση των Τουρκοκυπρίων ή με τη λύση που τους απελευθερώνει από αυτή την εξάρτηση και τους καθιστά ισότιμους πολίτες της ενωμένης Κύπρου και της Ευρώπης;

Σε ό,τι, τέλος, αφορά τους Ελληνοκυπρίους,

έχοντας στο χέρι μια λύση που θα τους απάλλασσε από την κατοχή και από το δικαίωμα μονομερούς επέμβασης,

θα πρόβλεπε την επιστροφή εδαφών και θα επέτρεπε την επιστροφή σημαντικού αριθμού προσφύγων,

θα τους απάλλασσε, μέσω της καλής γειτονίας, από τη μόνιμη απειλή της Τουρκίας που επικρέμαται χρόνια τώρα ως δαμόκλεια σπάθη πάνω από τα κεφάλια τους,

θα διασφάλιζε την ειρήνη και την ευημερία τους με την ανεμπόδιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και γενικά την προοπτική ανάπτυξης σε ένα ασφαλές πολιτικό περιβάλλον,

ποιους λόγους θα είχαν να επιστρέψουν σε αγκυλώσεις του παρελθόντος όπως η απόφαση της βουλής για εορτασμό του ενωτικού δημοψηφίσματος του 1950, το ατυχέστατο περιστατικό που ο Πόλυς Πολυβίου παραθέτει ως παράδειγμα πιθανού κινδύνου κατάρρευσης του ομοσπονδιακού κράτους;

Δεδομένου του διμερούς της ομοσπονδίας, υπάρχουν πράγματι περισσότερες πιθανότητες αδιεξόδων στη διακυβέρνηση από ό,τι σε πολυμερείς ομοσπονδίες. Υπάρχουν όμως δυο σημαντικά στοιχεία στις επιτευχθείσες συγκλίσεις που βελτιώνουν ουσιωδώς και το Σχέδιο Ανάν και αυτό τούτο το σύνταγμα του 1960. Πρώτον η συμμετοχή στην ΕΕ, μέσα σε συνθήκες ευρύτατης αυτονομίας των συνιστωσών πολιτειών, περιορίζει δραστικά το πεδίο αποφάσεων πάνω σε μείζονα ζητήματα οικονομικής η εξωτερικώς πολιτικής τα οποία θα ήταν τα πιθανότερα σημεία τριβής. Δεύτερον, οι επιτευχθείσες συγκλίσεις, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία, ενισχύουν αποφασιστικά τις δυνατότητες άρσης αδιεξόδων μέσα από μηχανισμούς διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα πράγμα που περιορίζει δραστικά το ενδεχόμενο να φθάνει ένα αδιέξοδο στο συνταγματικό δικαστήριο. Σημαντικός παράγων άμβλυνσης διαφορών σε αυτό το ζήτημα θα ήταν οι εκ περιτροπής Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος οι οποίοι, εκλεγόμενοι με διασταυρούμενη σταθμισμένη ψήφο από το σύνολο των πολιτών της ομοσπονδίας με ό,τι αυτό εξυπακούει, θα είχαν αποφασιστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα των διαβουλεύσεων σε περιπτώσεις αδιεξόδων.

Με τον νόμο των πιθανοτήτων δεν μπορεί βέβαια να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εκλεγούν στην προεδρία και αντιπροεδρία από τη μια ή και από τις δυο κοινότητες εθνικιστές υποψήφιοι υπερκερώντας τις ψήφους της άλλης κοινότητας που θα έπαιρναν μετριοπαθείς υποψήφιοι. Θα είναι πράγματι αιτία κρίσης ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όσο απομακρυσμένο. Αρκεί όμως εδώ να ανακαλέσουμε τη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών στην απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας, στην κρίση με την Αυστρία, καθώς και στη συνεχιζόμενη κρίση με την Ουγγαρία. Μια στάση που, σε περίπτωση κρίσης στην Κύπρο, θα είναι πιθανότατα καταλυτική. Με όλα αυτά, μπορούμε μήπως να αποκλείσουμε εντελώς το ενδεχόμενο κατάρρευσης μιας ΔΔΟ στην Κύπρο; Οπωσδήποτε όχι. Εδώ έρχεται ξανά το παράθεμα Πολυβίου από τον Shimon Peres: «Τhere is nothing more responsible than to take risks today for the sake of tomorrow’s chance», να πάρουμε επιτέλους το ρίσκο της λύσης!.. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις δραματικά περιορισμένες επιλογές που έχουμε…

Προσπάθησα, με τρόπο ελπίζω πειστικό, να καταδείξω ότι το σκεπτικό της πρότασης Πολυβίου ότι η τουρκική στάση δεν αφήνει ουσιαστικά περιθώρια για επίτευξη λύσης και ότι, και αν επιτευχθεί λύση ΔΔΟ πιθανότατα θα καταρρεύσει, δεν επιβεβαιώνεται από τα πραγματικά γεγονότα ή από όσα είναι πολύ πιθανό να συμβούν στο προβλεπτό μέλλον. Τώρα, στο εισηγητικό μέρος της πρότασής του, την οποία ονομάζει «ενδιάμεση και εξελικτική προσέγγιση», και την οποία βλέπει να υλοποιείται στη βάση ενός οδικού χάρτη, προτείνει τα ακόλουθα: Σε πρώτο στάδιο, επιστροφή της Αμμοχώστου και άνοιγμα του λιμανιού της Αμμοχώστου και του αεροδρομίου της Τύμπου υπό όρους που τους περιγράφει. Σε δεύτερο στάδιο, αποκατάσταση ελεύθερης διακίνησης, αποχώρηση της μισής τουρκικής στρατιωτικής δύναμης, δημιουργία κοινών εταιρειών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και γενικά «μεγιστοποίηση κάθε δυνατής οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας των δύο κοινοτήτων ανεξάρτητα από τη μη επίτευξη ολικής λύσης». Σε τρίτο στάδιο και αφού υλοποιηθούν τα πρώτα δυο στάδια, εισηγείται «περαιτέρω εδαφικές αναπροσαρμογές, σε συνέχεια των χαρτών που κατατέθηκαν από τις δύο πλευρές στη Γενεύη στις 11.1.2017». Όταν, προσθέτει, η τουρκοκυπριακή περιοχή περιοριστεί στην τελική της έκταση, δηλαδή γύρω στα 28.5%-28.6% του ολικού εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε μπορεί να αρχίσει η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου στην «αυτόνομη» τουρκοκυπριακή περιοχή η οποία θα λειτουργεί ως «αναπόσπαστο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» η δε Κυπριακή Δημοκρατία, διατηρείται «όπως τώρα υφίσταται, χωρίς την εγκατάλειψη της αποκλειστικής διεθνούς αναγνώρισης που τώρα απολαμβάνει». Σε αυτή τη φάση, καταλήγει, μπορεί να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την επίτευξη τελικής λύσης οπότε «οι δύο πλευρές ενδεχόμενα να διαφοροποιήσουν τις απόψεις τους όσον αφορά το τελικό κυβερνητικό σχήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μη αποκλειομένης και επιστροφής σε μοντέλο Ζυρίχης με σοβαρές αναπροσαρμογές».

Φοβούμαι πως η πρόταση Πολυβίου οικοδομεί πάνω σε ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο αγνοεί πλήρως την υπαρκτή πολιτική πραγματικότητα. Αυτή η πρόταση θα είχε νόημα αν εμείς ήμασταν οι νικητές ή αν ήμασταν σε θέση να επιβάλουμε τους όρους της λύσης. Με πολιτικούς όρους, ο πυρήνας του Κυπριακού, μετά το 1974, συνίσταται –σε παράφραση του περίφημου «land for peace» του Rabin- σε «land for power sharing». Στην πρόταση Πολυβίου παίρνουμε εμείς προκαταβολικά το έδαφος (land) και παραπέμπουμε στις ελληνικές καλένδες τη συμμετοχή (power sharing). Αν τώρα, υπό το κράτος του κινδύνου ολικού αφανισμού, αρνούμαστε ουσιαστικά την «ισότιμη συμμετοχή», η οποία εξυπακούεται στη ΔΔΟ, δηλαδή αρνούμαστε ουσιαστικά την ομοσπονδία, ποιος θα μας πιστέψει πως θα τη δώσουμε όταν θα έχουμε πάρει εξ ολοκλήρου το δικό μας κομμάτι;

Όπως αντιλαμβάνομαι την πρόταση Πολυβίου, η ΚΔ, «όπως τώρα υφίσταται», δηλαδή ως ενιαίο κράτος διοικούμενο αποκλειστικά από τους Ελληνοκυπρίους, αφού αποκτήσει τον έλεγχο σε όλη την Κύπρο, θα αρχίσει να συζητά με τους Τουρκοκυπρίους για το τελικό καθεστώς της «αυτόνομης περιοχής» τους στα πλαίσια ενός, κατά το μάλλον ή ήττον, ενιαίου κράτους στο οποίο θα αποφασίζουν οι Ελληνοκύπριοι. Οπότε, ούτε δυσλειτουργίες, ούτε αδιέξοδα, ούτε ο κίνδυνος για την ΚΔ να απωλέσει «την αποκλειστική διεθνή αναγνώριση που τώρα απολαμβάνει»!..

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται επιχειρηματολογία για να καταδειχθεί πόσο τραγικά ανέφικτη είναι αυτή η πρόταση. Εκείνο που περισσότερο φοβίζει είναι ότι, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του συγγραφέα, θα αρκούσε απλώς η υιοθέτηση της πρότασης από την επίσημη ελληνοκυπριακή πλευρά και η υποβολή της στη διεθνή κοινότητα για να συρθούμε στη λογική των δύο χωριστών κρατών με όλους τους προβλεπτούς κινδύνους που αυτή η λογική συνεπάγεται.

Δεν με τρομάζει αυτή καθ’ εαυτήν, η έννοια της εξελικτικής πορείας μέσα στα πλαίσια μιας συνολικής στρατηγικής συμφωνίας επί των βασικών παραμέτρων της λύσης η οποία στρατηγική συμφωνία να τεθεί σε δημοψήφισμα, όπως η συμφωνία Ντε Κλέρκ-Μαντέλα ή η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής για τη Βόρεια Ιρλανδία. Με τρομάζει όμως μια πρόταση που δείχνει να αγνοεί τον πυρήνα του Κυπριακού όπως το βιώνουμε μετά το 1974, Με τρομάζει ακόμα μια πρόταση που, σε μια στιγμή που έχουν όλα συμφωνηθεί σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση σε μια ΔΔΟ και χρειάζεται μόνο ελάχιστη πολιτική βούληση για συμφωνία στα ζητήματα ασφάλειας, εμείς στρεφόμαστε σε λογικές ενιαίου κράτους που ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου για μύρια κακά…