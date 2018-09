Για πρώτη φορά στην Κύπρο το Junior NBA - Δείτε σε ποια σχολεία (vids)

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση για να ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος «Junior NBA», στο οποίο θα λάβουν μέρος παιδιά ηλικίας 11-12 ετών, τα οποία φοιτούν στην Α’ τάξη Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, και σε αυτό θα συμμετέχουν 12 γυμνάσια από τρεις πόλεις (Λευκωσία, Λεμεσός και Λάρνακα). Μέσα από τα 12 σχολεία, θα δημιουργηθούν 30 ομάδες, ενώ συνολικά κατά την διάρκεια του προγράμματος θα συμμετέχουν 450 μαθητές. Παράλληλα, η διεξαγωγή του «Junior NBA Draft» θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα «Junior NBA» διοργανώνεται σε πολλές χώρες παγκόσμια, ενώ θα είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία του ΝΒΑ, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Cyta και θα έχει ως στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθόσφαιρας μέσα από τα σχολεία.

Χορηγός επικοινωνίας των καλαθοσφαιρικών αγώνων του «Junior NBA League» είναι η Cytavision, η οποία θα προβάλει σε ζωντανή μετάδοση τους τελικούς. Επίσημος χορηγός της διοργάνωσης είναι η Cytamobile-Vodafone μέσω της προπληρωμένης υπηρεσίας SoEasy Pay as you Go.

Τα σχολεία τα οποία θα συμμετέχουν στο 1ο Junior NBA League :