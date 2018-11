Γ. Παπαδόπουλος: συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αφού ολοκληρώθηκαν οι sold out εμφανίσεις του με την Πάολα, τον Δήμο Αναστασιάδη και τους Goin’ Through στην «Πύλη Α» στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει τις εμφανίσεις του, αυτή τη φορά στα Λαδάδικα, στο «Casper at Verykoko», κάθε Κυριακή βράδυ, κάνοντας το δικό του live club πρόγραμμα και προσκαλώντας όλη την πόλη σ ένα μοναδικό πάρτι μέχρι το ξημέρωμα.

Παράλληλα, ετοιμάζεται για τις χειμερινές του εμφανίσεις στην Αθήνα, στο «Γκάζι Live», όπου θα εμφανίζεται με τον Νότη Σφακιανάκη και την Πάολα κάθε Παρασκευή και Σάββατο, από τις 23 Νοεμβρίου.

Το νέο του τραγούδι «Να Περνάς», που έγραψε ο ίδιος και κυκλοφορεί από την Panik Records και την Criminal Music, συνεχίζει την ανοδική του πορεία στα ραδιοφωνικά charts και μετρά 2.000.000 YouTube Views και σίγουρα θα είναι μια από τις μπαλάντες που θα αγαπηθούν και θα τραγουδηθούν πολύ το φετινό χειμώνα!