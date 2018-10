Φοβερή απάντηση από Μπλατ με παροιμία πριν την ΤΣΣΚΑ (pics)

Τον πιο δύσκολο και συνάμα απαιτητικό αγώνα στο ξεκίνημα της Euroleague θα δώσει το βράδυ της Πέμπτης ο Ολυμπιακός στη Μόσχα (1/11, 19:00) με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ.

Η πανίσχυρη ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ οι ερυθρόλευκοι έχουν μία ήττα, αυτή από την Αρμάνι μέσα στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη ρωσική πρωτεύουσα με στόχο να δώσει διαπιστευτήρια της αξίας του και να φύγει νικητής, όπως τουλάχιστον, παραδέχθηκε ο προπονητής της πειραϊκής ομάδας, Ντέιβιντ Μπλατ:

«Σίγουρα η ΤΣΣΚΑ είναι ομάδα υψηλού επιπέδου. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτό για κανέναν. Αλλά θα δείτε πολλά παιχνίδια όπως αυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, υψηλού επιπέδου. Και αυτό σημαίνει πως εσύ θα πρέπει να παίξεις επίσης υψηλού επιπέδου μπάσκετ. Αυτό ελπίζουμε να κάνουμε», τόνισε στο αρχικό του σχόλιο.

Σε ερώτηση αν η άμυνα θα αποτελέσει το κλειδί κόντρα σε μια τόσο επιθετική ομάδα, απάντησε: «Η ΤΣΣΚΑ έχει πολλούς σπουδαίους παίκτες επιθετικά, ταλαντούχους.

Αλλά εγώ πιστεύω ότι η επίθεσή τους είναι προϊόν της ικανότητάς τους να οδηγήσουν τον αντίπαλό τους σε λάθη, στην έφεσή τους στα ριμπάουντ και στην δυνατότητά τους να τρέξουν στον αιφνιδιασμό.

Οπότε θα πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά σε όλους τους τομείς και να περιορίσουμε τις ευκαιρίες για εύκολο καλάθι που η ΤΣΣΚΑ θα προσπαθήσει να δημιουργήσει.

Κόντρα σε μια τόσο καλή ομάδα όπως είναι η ΤΣΣΚΑ θα πρέπει να είσαι ικανός να την περιορίσεις παίζοντας καλή άμυνα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να σκοράρεις. Οπότε ας ελπίσουμε πως θα κάνουμε και τα δύο».

Ερωτηθείς για την... προτίμησή του, νίκη αύριο ή στο Final-4, το αφεντικό των Πειραιωτών απάντησε με μια παροιμία.

«Let’s not put the cart before the horse» δήλωσε ενδεικτικά που σε ακριβή μετάφραση σημαίνει «ας μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο» και σε ελεύθερη ελληνική αν προτιμάτε: «κάθε πράγμα στον καιρό του!»