Φωτογραφικός ο διαγωνισμός: Ορθώς «έπεσαν» τα άρβυλα

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δικαίωσε το Υπουργείο Άμυνας για την απόφασή του να μην κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας Michalakis Mettis Ltd

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δικαίωσε το Υπουργείο Άμυνας για την απόφασή του να μην κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας Michalakis Mettis Ltd για προμήθεια έξι χιλιάδων αρβυλών στην Εθνική Φρουρά και για την απόφασή της να ακυρώσει τον διαγωνισμό για προμήθεια αρβύλων αμμώδους χρώματος επειδή «δεν δημιουργήθηκαν ικανοποιητικές συνθήκες ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού».

Αρχικά η επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Άμυνας εισηγήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 την κατακύρωση του διαγωνισμού στην Haix/Schuhe Productions and Vertriebs GMBH, παρά τη θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι με την ύπαρξη μόνο μίας έγκυρης προσφοράς υπήρχε ζήτημα έλλειψης ικανοποιητικού ανταγωνισμού. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2017, το Συμβούλιο Προσφορών του ΥΠΑΜ αποφάσισε κατά τη διάρκεια συνεδρίας του την ακύρωση του διαγωνισμού για τον λόγο ότι δεν δημιουργήθηκαν ικανοποιητικές συνθήκες ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού.

Δεν ενημερώθηκε



Η Michalakis Mettis Ltd διεκδίκησε ανεπιτυχώς την ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου Άμυνας να ακυρώσει τον διαγωνισμό για τα άρβυλα. Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η ακύρωση του διαγωνισμού ήταν παράνομη, δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη, στερούνταν δέουσας έρευνας και ήταν αποτέλεσμα λανθασμένης ερμηνείας του κανονισμού 34 (5) για τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών κανονισμών. Η εν λόγω εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι και μόνο η υποβολή τεσσάρων προσφορών καταρρίπτει τον ισχυρισμό για έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσφυγή για ακύρωση της απόφασης του ΥΠΑΜ να ακυρώσει τον διαγωνισμό για τα άρβυλα κατατέθηκε από τη Michalakis Mettis Ltd πριν ενημερωθεί ότι η ίδια είχε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Μέσα από την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών προκύπτει ότι μπορεί να κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού για άρβυλα αμμώδους χρώματος, αλλά μόνο μία προσφορά κρίθηκε ότι πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού. Κρίθηκε επίσης ότι σωστά απορρίφθηκε και η προσφορά τής εν λόγω εταιρείας, αφού υπήρχε απόκλιση από ουσιώδη όρο.

Η αναθέτουσα αρχή (Υπουργείο Άμυνας) υποστήριξε προδικαστικά ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ότι η Michalakis Mettis Ltd δεν είχε έννομο συμφέρον να προσβάλει την απόφαση για ακύρωση του διαγωνισμού, αφού η προσφορά της ήδη είχε κριθεί ότι δεν πληρούσε ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού. Ωστόσο, η εταιρεία απέδειξε ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής ότι δεν ενημερώθηκε έγκαιρα για την απόρριψη της πρότασής της και η Αναθεωρητική απέρριψε την προδικαστική θέση του ΥΠΑΜ ότι δεν υπήρχε έννομο συμφέρον από την αιτήτρια εταιρεία.

Φωτογραφικός



Σε άλλο σημείο της απόφασής της, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών φαίνεται να συμφωνεί με τη θέση της Michalakis Mettis Ltd ότι ο διαγωνισμός για τα άρβυλα ήταν φωτογραφικός, δηλαδή ευνοούσε έναν από τους προσφοροδότες και εμπόδιζε τη συμμετοχή των υπολοίπων. Σημειώνει όμως ότι την ίδια άποψη έχει και το ΥΠΑΜ! Συγκεκριμένα, η Αναθεωρητική αναφέρει στην απόφασή της ότι «το παράπονο των αιτητών (Michalakis Mettis Ltd) ότι ο διαγωνισμός ήταν φωτογραφικός είναι ακριβώς και ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο Προσφορών (σ.σ. του ΥΠΑΜ) τον ακύρωσε...». Για τον λόγο αυτό (επειδή δηλαδή η Αναθεωρητική επί της ουσίας συμφώνησε με το Συμβούλιο Προσφορών του ΥΠΑΜ ότι ο διαγωνισμός όπως προχώρησε από την επιτροπή αξιολόγησης του υπουργείου δεν επέτρεπε παρά μόνο σε έναν προσφοροδότη να προχωρήσει και να κερδίσει την προσφορά) η Αναθεωρητική απέρριψε την προσφυγή της Michalakis Mettis Ltd, η οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση με την οποία ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.