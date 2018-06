Fighting Cancer with Music στη Μαρίνα Λεμεσού

Η Μαρίνα Λεμεσού σε συνεργασία με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου “παλεύουν” ενάντια στον καρκίνο, διοργανώνοντας για δεύτερη χρονιά την εκδήλωση “Fighting Cancer with Music”. Με σκοπό τη στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, η ολοήμερη αυτή μουσική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου, από τις 11:00 μέχρι τις 19:00 και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για παιδιά, υπαίθρια αγορά και συναυλίες. Νεαροί δεξιοτέχνες, μουσικά σύνολα και DJs θα δίνουν ρυθμό στην Πλατεία της Μαρίνας Λεμεσού, ενώ η εκδήλωση θα κορυφωθεί το βράδυ με μία μοναδική συναυλία από τους εκρηκτικούς Minus One.

Στο μουσικό αυτό γεγονός θα συμμετέχουν εθελοντικά οι Limassol Theatre Arts School και Heritage School Band, καθώς και τα συγκροτήματα Rumba Attack, Avant Tout και Triple Soul με ζωντανή μουσική από Cloud10 Promotions. Επίσης, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ευχάριστες δραστηριότητες και οι επισκέπτες να αγοράσουν διάφορα σπιτικά εδέσματα, βιβλία, λουλούδια και χειροτεχνίες, στηρίζοντας το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Την εκδήλωση θα αναμεταδίδει ζωντανά μέσω live link ο ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Πρώτο από τις 11:00 μέχρι τις 13:00 ενώ οι Minus One θα ολοκληρώσουν το μουσικό αυτό γεγονός με μία μοναδική συναυλία που θα ξεκινήσει στις 19:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο ΤΡΑΚΑΣΟΛ.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλες τις συναυλίες και τις δραστηριότητες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα εστιατόρια της Μαρίνας Λεμεσού θα συμμετέχουν στη δράση αυτή, ενισχύοντας με €1 από κάθε λογαριασμό το ταμείο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται χάρη στην ευγενή στήριξη των χορηγών: Terranova Clothing Company, Minus One, Cloud10 Promotions, Limassol Arts Theatre School, The Heritage School Band, Dacor Advertising and Media, Enigma Global, Plus Print, Phil. Andreou, InPrima, Ship2Shore, YTM Stavrides, Marketway, The Coffee Films, Love Trees, Handmade Jewelry Designed by S&D, Handmade Creations By Maria Charalampous, Rock The Booth, Fancy Print, Art Di Costa, All Glass, The Gift Industry, Biblioxora Bookshop, The Lovespell Box, Bricks For Kids, LMDC Services, Café Calma, Marina Beach Bar, Marina Breeze, TGI Fridays, Caffè Nero, Wagamama, Pizza Hut, Tavernaki and Hobo Mediterraneo.

Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο +357 25 020 020 ή επισκεφθείτε το www.facebook.com/LimassolMarina/.