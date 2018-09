Έρευνα: Το πρόχειρο φαγητό γερνάει το μυαλό

Η έρευνα διεξήχθη στη Φινλανδία από το Πανεπιστήμιο Turku σε 3.596 άτομα και είχε ως στόχο να διερευνήσει το αν η έκθεση του ανθρώπου σε παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση πρόχειρου φαγητού (φαστ-φουντ), κατά τα πρώιμα στάδια της ζωής του, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του αργότερα στη ενήλικη ζωή του.

Οι επιστήμονες για τις ανάγκες της έρευνας παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες στην έρευνα για ένα διάστημα 31 χρόνων (1980-2011), καταγράφοντας τις συνήθειές τους (διατροφικές και άλλες) και τα ιατρικά τους δεδομένα κατά την παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή τους.

Αυτό που ανακάλυψαν είναι ότι ανεξάρτητα από το πόσο υγιής είναι κανείς στην ενήλικη ζωή του, μια κακή διατροφή στην εφηβεία μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον εγκέφαλο.

H επικεφαλής της έρευνας δρ. Suvi Rovio δήλωσε σχετικά: «Τα ευρήματά μας αναδεικνύουν την ανάγκη για την ανάπτυξη, από την εφηβική κιόλας ηλικία, στρατηγικών παρακολούθησης και αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών κινδύνων».

Εξετάζοντας πιο διεξοδικά τα δεδομένα η δρ. Rovio ανακάλυψε ότι οι έφηβοι με υψηλή πίεση είχαν εγκέφαλο κατά 8,4 χρόνια πιο γερασμένο και καταπονημένο σε σχέση με τους εφήβους που είχαν φυσιολογική αρτηριακή πίεση.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ακόμη ότι τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης προσέθεταν κατά μέσο όρο 6,6 χρόνια στην ηλικία του εγκεφάλου και ότι οι καπνιστές ήταν κατά 3,4 χρόνια πιο γερασμένοι όσον αφορά τις νοητικές τους ικανότητες σε σχέση με τους μη καπνιστές.

Τα ευρήματα έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτά μιας όλο και διογκούμενης έρευνας σχετικά με το πώς η υγεία της καρδιάς μπορεί να επηρεάσει τις γνωστικές λειτουργίες.

Πλήθος ερευνών έχουν δείξει μια συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και της κακής εγκεφαλικής λειτουργίας.

Πρόσφατη μελέτη μάλιστα διαπίστωσε ότι η παχυσαρκία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Η εν λόγω μελέτη έδειξε ακόμη ότι οι άνθρωποι που ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και έπασχαν από διαβήτη τύπου 2 είχαν πιο σοβαρές ανωμαλίες στη δομή του εγκεφάλου τους συγκριτικά με όσους διατηρούσαν ένα φυσιολογικό βάρος. Τέτοιες ανωμαλίες στον εγκέφαλο είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε ασθένειες όπως η άνοια και το Αλτσχάιμερ.

Με τέτοιες επιβλαβείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη γήρανση του εγκεφάλου, που απορρέουν από την κακή διατροφή και το υπερβάλλον βάρος, ειδικά σε νεαρή ηλικία, είναι σημαντικό η επιστήμη να εστιάσει περισσότερο την προσοχή της στη διατροφή των παιδιών κατά τα χρόνια της ανάπτυξής τους.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι τροφές που προσφέρονται στα παιδιά είναι συνήθως πλούσιες σε θερμίδες και υψηλής περιεκτικότητας σε κορεσμένα λιπαρά και νάτριο παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τελευταία ώστε τα εστιατόρια γρήγορου φαγητού (φαστφουντάδικα) να προσφέρουν λιγότερο θερμιδογόνα και πιο υγιεινά γεύματα.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal of the American College of Cardiology».