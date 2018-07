Έρευνα αποκαλύπτει τις φαντασιώσεις ανδρών και γυναικών

«Τρίο», ένα στα... γρήγορα στο γραφείο ή μήπως χειροπέδες και μαστίγια; Καθένας από εμάς φαντασιώνεται διαφορετικά πράγματα. Πολλοί βέβαια έχουν τις ίδιες σεξουαλικές φαντασιώσεις.



Ο Αμερικανός ψυχολόγος Τζάστιν Λιχμίλερ από το Πανεπιστήμιο της lντιάνα "Ball State University" πραγματοποίησε έρευνα σε δείγμα 4.175 Αμερικανών, ανδρών και γυναικών.

Στο βιβλίο του, υπό τον τίτλο:«Tell Me What You Want» (Πες μου τι θέλεις), ο ψυχολόγος περιγράφει τις «βρώμικες» σκέψεις μας που αντανακλούν τις κρυφές μας επιθυμίες.

«Ένα πράγμα είναι βέβαιο: όλοι έχουν σεξουαλικές φαντασιώσεις!».

Το 96% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στη φαντασία τους απατούν τον αγαπημένο τους.

Ωστόσο, ο ψυχολόγος πιστεύει οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές φαντασιώσεις

Το μεγαλύτερο λάθος μας είναι να ντρεπόμαστε για τις φαντασιώσεις μας: Όποιος αισθάνεται ανώμαλος ή παράξενος συχνά αποφεύγει να επιδιώκει τις σεξουαλικές επιθυμίες του.

Ο φόβος των σεξουαλικών φαντασιώσεών μας μπορεί να οδηγήσει σε σεξουαλικές διαταραχές.Για το λόγο αυτό ο Αμερικανός ψυχολόγος συμβουλεύει να μοιραζόμαστε τις επιθυμίες μας με τον σύντροφό μας.Ωστόσο, επισημαίνει:«Πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά το σύντροφό σας και τα όριά του προτού αποφασίσετε να μοιραστείτε μαζί του τις φαντασιώσεις σας".

Φυσικά, δεν θα ήταν σοφό να πείτε σε έναν ζηλιάρη συνεργάτη ότι έχετε σεξουαλικές φαντασιώσεις για τον ελκυστικό σας γείτονα.

Οι πέντε πιο κοινές μυστικές επιθυμίες και φαντασιώσεις:



1.Το άγριο «τρίο»

Το 89% φαντασιώνεται να κάνει σεξ με άλλους δύο ταυτόχρονα. Οι άνδρες θέλουν όμως μόνο δύο γυναίκες στο κρεβάτι τους.



2. Σαδομαζοχιστικά όργια- μαστίγια

Χειροπέδες και μαστίγια στο σεξ είναι μία από τις πιο συχνές σεξουαλικές φαντασιώσεις. Το 60% έχει αυτή την κρυφή επιθυμία.



3. Ιεραποστολική θέση

Η ιεραποστολική θέση εξακολουθεί να είναι η πιο δημοφιλής θέση για καυτό σεξ.



4.Το 58% θέλει να έχει με μία γνωστή του σεξουαλική επαφή

Είναι γι΄αυτόν αλλά μπορεί να είναι ένα συναρπαστικό πείραμα.

Εννέα στους δέκα ανθρώπους υποστηρίζουν ότι ο σημερινός τους σύντροφος συμμετέχει στις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις.



5. Σεξ με το ίδιο φύλο

Το 59% των γυναικών ανέφεραν ότι είχαν σεξουαλικές φαντασιώσεις με γυναίκα .Για τους άνδρες , το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 26%.