Έρχονται στη Λάρνακα οι επενδυτές! Side visit από Κινέζους-Ισραηλινούς

Σάρκα και οστά παίρνει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για το έργο της ενιαίας ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας.

Σημαντική εξέλιξη για υλοποίηση του project χαρακτηρίζουν κύκλοι του Υπουργείου Μεταφορών τις επιτόπου επισκέψεις (Side Visiting), αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, αξιωματούχων των δύο κοινοπραξιών που μέχρι σήμερα έχουν επιδείξει ουσιαστικό ενδιαφέρον για να αναλάβουν το έργο.

Πρόκειται για τις κοινοπραξίες China Communications Constructions Company Ltd και Ampa Ltd and Israel Shipyards Ltd.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι Κινέζοι θα επιθεωρήσουν τους χώρους (λιμενικούς και χερσαίους) του λιμανιού και της μαρίνας την ερχόμενη Δευτέρα (19/3) και οι Ισραηλινοί την Τρίτη (20/3).

Οι ξένοι υποψήφιοι επενδυτές θα συνοδεύονται από λειτουργούς του Υπουργείου Μεταφορών. Δεν είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχοι των δύο κοινοπραξιών επισκέπτονται τη Λάρνακα γι΄ αυτό τον σκοπό.

Τις επισκέψεις, τις έχουν ζητήσει οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, έτσι ώστε να λάβουν γνώση για όλους τους χώρους όπου προγραμματίζουν τις επενδύσεις τους προκειμένου να ετοιμάσουν τις προσφορές τους. Θυμίζουμε ότι για το έργο της ενιαίας ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας είχε αρχικά εκφράσει ενδιαφέρον και τρίτη κοινοπραξία, αμερικάνικων συμφερόντων, η οποία, ωστόσο, στην πορεία απέσυρε το ενδιαφέρον της.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών, οι προσφορές των δύο ενδιαφερομένων κοινοπραξιών για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας αναμένεται να υποβληθούν επίσημα περί τα τέλη Απριλίου, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου εφόσον ζητηθεί παράταση.

Αφού προηγηθεί η αξιολόγηση των προσφορών, θα ακολουθήσει η διαπραγμάτευση του κράτους με τον επιτυχόντα προσφοροδότη, προτού πέσουν οι τελικές υπογραφές για τη συμφωνία ανάληψης του έργου, το οποίο, εφόσον υλοποιηθεί, θα εμπλουτίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τουριστικό προϊόν της Λάρνακας και θα εκτοξεύσει την οικονομία της.