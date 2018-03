Επιτυχία σημείωσε η διάλεξη του κορυφαίου αρχιτέκτονα Roberto Palomba

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διάλεξη του διακεκριμένου αρχιτέκτονα και σχεδιαστή Roberto Palomba, που διοργανώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Λεβέντειο Πινακοθήκη από την Epiphaniou Bath & Floors και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Καταξιωμένα ονόματα του αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χώρου του τόπου μας, όσο και νεαροί ανερχόμενοι επαγγελματίες, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη διάλεξη, την οποία τίμησαν επίσης με την παρουσία τους οι Πρέσβεις της Ιταλίας και της Ελβετίας και ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ.

O Roberto Palomba δικαίωσε τον τίτλο που του δόθηκε ως ‘design genius’. Η ευφυΐα του στον τρόπο που εμπνέεται και δημιουργεί αναδεικνύει ένα άτομο αντισυμβατικό και πρωτότυπο που ξεφεύγει από τυποποιημένες, αυστηρές και άκαμπτες γραμμές και που κινείται μεταξύ γεωμετρικών και οργανικών μορφών. Η αμεσότητα που είχε με το κοινό και ο απλός τρόπος που παρουσίασε το έργο του ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους και αποκόμισε πολύ θετικά σχόλια.

Ο Roberto Palomba είναι ένας ξεχωριστός συνεργάτης για την Ελβετική εταιρεία Laufen Bathrooms, εταιρεία με την οποία η εταιρεία Επιφανίου διατηρεί σχέση αποκλειστικής συνεργασίας. Η σειρά προϊόντων της Laufen που φέρει το όνομα Palomba Collection, χαρακτηρίζεται από τον αντισυμβατικό σχεδιασμό στο χώρο του μπάνιου, ενώ προϊόντα της έχουν κερδίσει αρκετές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των RedDot award, iF product design και Design Plus label. H σειρά Kartell by Laufen, επίσης σχεδιασμένη από το στούντιο των Roberto και Ludovica Palomba, είναι μια αρχιτεκτονική ιδέα που χαρακτηρίζεται από ένα τρόπο έκφρασης καινοτόμο και πλούσιο σε συναίσθημα, διαφάνεια και χρώμα. Η σειρά Kartell by Laufen είναι μια σύνθεση της δουλειάς που οι δυο σχεδιαστές έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στο χώρο του μπάνιου και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο της δουλειάς τους.

Ο διαδραστικός ρόλος του design στη ζωή των ανθρώπων ήταν ένα από τα θέματα που ανέπτυξε ο ομιλητής. Υποστήριξε ότι οι καθημερινές συνήθειες μας πρέπει να καθορίζουν τον σχεδιασμό και όχι το αντίθετο. Αναφέρθηκε επίσης στην ευθύνη των σχεδιαστών, όσο και των κατασκευαστών να δημιουργούν αντικείμενα που σέβονται το περιβάλλον.

Ολόκληρη η διάλεξη του Roberto Palomba έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο http://bit.ly/RobertoPalomba

Η εταιρεία ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΛΤΔ, που γιορτάζει φέτος 50 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην κυπριακή αγορά, μαζί με τη Laufen, είναι για τη φετινή χρονιά οι Χρυσοί Χορηγοί του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, στηρίζοντας το έργο τους στην συνεχή ενημέρωση των μελών τους.

Οι σειρές μπάνιου των σχεδιαστών Palomba, όπως και όλες οι σειρές της Laufen, εκτίθενται στα καταστήματα Epiphaniou Bath & Floors.