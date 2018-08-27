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Επίλεκτη ΣΤΟΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ /ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επίλεκτη ΣΤΟΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος

Πολίτης Sports, 27.08.2018 (τελευταία ενημέρωση 14:45)
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δημοσίευσε το αναλυτικό πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ αγωνιστικής περιόδου 2018-2019

Η ΚΟΠ δημοσίευσε το αναλυτικό πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.

 

1η Αγωνιστική
 Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 16:00 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 16:00 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 16:00 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 16:00 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 16:00 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 16:00 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 16:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
 2η Αγωνιστική
 Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 16:00 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 16:00 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 16:00 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 16:00 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16:00 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 16:00 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
 Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 16:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
 3η Αγωνιστική
 Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 15:30 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 15:30 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 15:30 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 15:30 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 15:30 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 15:30 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 15:30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
 4η Αγωνιστική
 Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 15:30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 15:30 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 15:30 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15:30 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 15:30 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 15:30 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
 Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 15:30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
 5η Αγωνιστική
 Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 15:30 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 15:30 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 15:30 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 15:30 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 15:30 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 15:30 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 15:30 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
 6η Αγωνιστική
 Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 15:30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 15:30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15:30 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 15:30 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 15:30 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 15:30 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
 Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 15:30 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
 7η Αγωνιστική
 Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 14:30 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 14:30 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 14:30 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 14:30 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 14:30 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 14:30 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 14:30 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
 8η Αγωνιστική
 Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 14:30 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14:30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 14:30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 14:30 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 14:30 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 14:30 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
 Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 14:30 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
 9η Αγωνιστική
 Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 14:30 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 14:30 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 14:30 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 14:30 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 14:30 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 14:30 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 14:30 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
 10η Αγωνιστική
 Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14:30 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 14:30 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 14:30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 14:30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 14:30 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 14:30 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
 Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 14:30 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
 11η Αγωνιστική
 Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 14:30 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 14:30 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 14:30 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 14:30 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 14:30 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 14:30 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 14:30 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 12η Αγωνιστική
 Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 14:30 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 14:30 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 14:30 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 14:30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 14:30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 14:30 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
 Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 14:30 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 13η Αγωνιστική
 Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 14:30 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 14:30 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 14:30 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 14:30 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 14:30 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 14:30 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14:30 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
 14η Αγωνιστική
 Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14:30 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 14:30 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 14:30 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 14:30 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 14:30 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 14:30 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
 Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 14:30 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
 15η Αγωνιστική
 Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 14:30 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 14:30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 14:30 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 14:30 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 14:30 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 14:30 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 14:30 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
 16η Αγωνιστική
 Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 14:30 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14:30 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 14:30 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 14:30 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 14:30 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 14:30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
 Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 14:30 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
 17η Αγωνιστική
 Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 14:30 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 14:30 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 14:30 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 14:30 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 14:30 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 14:30 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 14:30 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
 18η Αγωνιστική
 Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 14:30 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 14:30 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14:30 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 14:30 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 14:30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 14:30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
 Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 14:30 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
 19η Αγωνιστική
 Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 15:00 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 15:00 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 15:00 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 15:00 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 15:00 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 15:00 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 15:00 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
 20η Αγωνιστική
 Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 15:00 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 15:00 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 15:00 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 15:00 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 15:00 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
 Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 15:00 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
 21η Αγωνιστική
 Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 15:00 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 15:00 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 15:00 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 15:00 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 15:00 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 15:00 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 15:00 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
 22η Αγωνιστική
 Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 15:00 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 15:00 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 15:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 15:00 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15:00 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 15:00 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
 Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 15:00 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
 23η Αγωνιστική
 Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 15:00 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 15:00 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 15:00 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 15:00 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 15:00 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 15:00 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 15:00 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
 24η Αγωνιστική
 Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 15:00 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 15:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 15:00 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 15:00 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 15:00 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15:00 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
 Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 15:00 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
 25η Αγωνιστική
 Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019
ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15:30 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 15:30 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 15:30 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 15:30 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 15:30 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 15:30 ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 15:30 ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
 26η Αγωνιστική
 Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019
ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ 15:30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 15:30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 15:30 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ 15:30 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 15:30 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 15:30 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 15:30 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

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Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ

Πολίτης Sports

Ενημέρωση από το αθλητικό τμήμα της εφημερίδας "ΠΟΛΙΤΗΣ".

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