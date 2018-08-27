Επίλεκτη ΣΤΟΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος
Επίλεκτη ΣΤΟΚ: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος
Πολίτης Sports, 27.08.2018 (τελευταία ενημέρωση 14:45)
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Η ΚΟΠ δημοσίευσε το αναλυτικό πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.
|1η Αγωνιστική
|Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|16:00
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|16:00
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|16:00
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|16:00
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|16:00
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|16:00
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|16:00
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|2η Αγωνιστική
|Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|16:00
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|16:00
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|16:00
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|16:00
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|16:00
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|16:00
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|16:00
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|3η Αγωνιστική
|Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|15:30
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|15:30
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|15:30
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|15:30
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|15:30
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|15:30
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|15:30
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|4η Αγωνιστική
|Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|15:30
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|15:30
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|15:30
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|15:30
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|15:30
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|15:30
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|15:30
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|5η Αγωνιστική
|Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|15:30
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|15:30
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|15:30
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|15:30
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|15:30
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|15:30
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|15:30
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|6η Αγωνιστική
|Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|15:30
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|15:30
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|15:30
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|15:30
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|15:30
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|15:30
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|15:30
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|7η Αγωνιστική
|Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|14:30
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|14:30
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|14:30
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|14:30
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|14:30
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|14:30
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|14:30
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|8η Αγωνιστική
|Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|14:30
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|14:30
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|14:30
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|14:30
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|14:30
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|14:30
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|14:30
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|9η Αγωνιστική
|Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|14:30
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|14:30
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|14:30
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|14:30
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|14:30
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|14:30
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|14:30
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|10η Αγωνιστική
|Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|14:30
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|14:30
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|14:30
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|14:30
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|14:30
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|14:30
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|14:30
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|11η Αγωνιστική
|Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|14:30
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|14:30
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|14:30
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|14:30
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|14:30
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|14:30
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|14:30
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|12η Αγωνιστική
|Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|14:30
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|14:30
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|14:30
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|14:30
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|14:30
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|14:30
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|14:30
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|13η Αγωνιστική
|Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|14:30
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|14:30
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|14:30
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|14:30
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|14:30
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|14:30
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|14:30
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|14η Αγωνιστική
|Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|14:30
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|14:30
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|14:30
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|14:30
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|14:30
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|14:30
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|14:30
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|15η Αγωνιστική
|Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|14:30
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|14:30
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|14:30
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|14:30
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|14:30
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|14:30
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|14:30
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|16η Αγωνιστική
|Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|14:30
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|14:30
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|14:30
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|14:30
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|14:30
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|14:30
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|14:30
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|17η Αγωνιστική
|Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|14:30
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|14:30
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|14:30
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|14:30
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|14:30
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|14:30
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|14:30
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|18η Αγωνιστική
|Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|14:30
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|14:30
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|14:30
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|14:30
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|14:30
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|14:30
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|14:30
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|19η Αγωνιστική
|Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|15:00
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|15:00
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|15:00
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|15:00
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|15:00
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|15:00
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|15:00
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|20η Αγωνιστική
|Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|15:00
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|15:00
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|15:00
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|15:00
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|15:00
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|15:00
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|15:00
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|21η Αγωνιστική
|Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|15:00
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|15:00
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|15:00
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|15:00
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|15:00
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|15:00
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|15:00
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|22η Αγωνιστική
|Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|15:00
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|15:00
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|15:00
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|15:00
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|15:00
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|15:00
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|15:00
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|23η Αγωνιστική
|Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|15:00
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|15:00
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|15:00
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|15:00
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|15:00
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|15:00
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|15:00
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|24η Αγωνιστική
|Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|15:00
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|15:00
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|15:00
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|15:00
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|15:00
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|15:00
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|15:00
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|25η Αγωνιστική
|Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019
|ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
|15:30
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
|ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
|15:30
|ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
|ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
|15:30
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|15:30
|ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΩΝ
|ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|15:30
|ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|15:30
|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
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|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
|26η Αγωνιστική
|Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019
|ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ
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|ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
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|Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019
|Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
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|ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
27/08/2018, 14:45
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