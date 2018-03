Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έκλεισε ο κύκλος των ερευνών για την οικονομία

Εντός της χρονιάς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ολοκληρώνει τις έρευνές της για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε σε κατάρρευση το τραπεζικό σύστημα. Οι έρευνες της επιτροπής γίνονται από την οπτική της προστασίας του επενδυτή και οι διοικήσεις των τραπεζών -κατά την επίμαχη περίοδο- ελέγχονται για τον αν οδήγησαν σε χειραγώγηση της αγοράς μέσω της απόκρυψης κρίσιμων στοιχείων που θα έπρεπε να αποτελούν δημόσια πληροφόρηση.

Οι τρεις υποθέσεις αφορούν τον χειρισμό των δομημένων ομολόγων της Commerzbank που είχε στην κατοχή της η πρώην Λαϊκή την περίοδο 2008-2012, την ανακατάταξη των ελληνικών ομολόγων στους λογαριασμούς της πρώην Λαϊκής και την εξαγορά της ρουμανικής Banka Transylvania από την Τράπεζα Κύπρου.

«Με αυτές τις τρεις υποθέσεις θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των ερευνών που διεξήγαγε η ΕΚΚ για την τραπεζική κρίση και αφορούσαν την περίοδο πριν το bail in», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου κατά την παρουσίαση του απολογισμού της ΕΚΚ για το 2017 και των στόχων που έχει θέσει για την τρέχουσα χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 η επιτροπή έλαβε τελικές αποφάσεις σε δύο ακόμη υποθέσεις που αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα. Και στις δύο υποθέσεις επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 1,74 εκατ. ευρώ και αφορούσαν την περίοδο πριν το bail in. Συγκεκριμένα, στη μια περίπτωση επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 1,14 εκατ. ευρώ σε πρώην μέλη του δ.σ. και στην πρώην οικονομική διευθύντρια του ομίλου της πρώην Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, λόγω μη επάρκειας των προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες. Στη δεύτερη περίπτωση επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 595.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου, σε πρώην μέλη του δ.σ. και στον πρώην ανώτερο γενικό διευθυντή, λόγω μη επάρκειας των προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων στην ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Τα πρόστιμα

Για τις πλείστες υποθέσεις που αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα, για τις οποίες η διερεύνηση έχει ολοκληρωθεί, η ΕΚΚ έχει αποστείλει τα πορίσματα, τις εκθέσεις γεγονότων και άλλα στοιχεία στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για να διερευνηθεί κατά πόσο προκύπτουν και ποινικά αδικήματα

Από τις υποθέσεις που διερεύνησε η ΕΚΚ από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικές διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) ύψους 18,24 εκατ. ευρώ από τα πρόστιμα αυτά, μέχρι το τέλος του 2017 είχαν εισπραχθεί 4,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων οι 548.000 ευρώ αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα. Η Κεφαλαιαγορά έχει προχωρήσει στην καταχώρηση αγωγών για την είσπραξη των υπόλοιπων ποσών.

Η κ. Καλογήρου κατέστησε σαφές πως οι νομικοί σύμβουλοι της ΕΚΚ έχουν μελετήσει τις αποφάσεις στις ποινικές διαδικασίες και κατά πόσον αυτές θα επηρεάσουν ή όχι τα διοικητικά πρόστιμα της ΕΚΚ δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προβλεφθεί από οποιονδήποτε, αλλά επαφίεται στην κρίση των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Πρόσθεσε ότι φέτος είναι η χρονιά που θα κριθούν κάποια από τα διοικητικά πρόστιμα της ΕΚΚ, αφού θα εξεταστούν κάποιες από τις προσφυγές κατά των αποφάσεων της επιτροπής. Η επιτροπή σέβεται τον ρόλο και τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τηρεί και εφαρμόζει όλες τις διοικητικές της εξουσίες και αρμοδιότητες για τη διασφάλιση της νομιμότητας των αποφάσεών της.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νομική βάση πάνω στην οποία κινείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τής επιτρέπει να επιβάλλει πρόστιμα ακόμη και χωρίς να έχεις απτές αποδείξεις, κάτι που δεν ισχύει στις ποινικές διαδικασίες.