Ενδιαφέρον Worldview για μερίδιο της Third Point στην Ελληνική

H επενδυτική εταιρεία Worldview Capital Management δήλωσε ότι είναι έτοιμη να αγοράσει το μερίδιο της εταιρείας Third Point LLC στην Ελληνική Τράπεζα.



Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Bloοmberg, η Worldview που κατέχει λιγότερο από το 5% της Ελληνικής Τράπεζας, θέλει να αγοράσει το μερίδιο της Third Point που ανέρχεται στο 26% όπως δήλωσε στο Bloomberg o ιδρυτής της εταιρείας Angelo Moskov.



«Επενδύουμε στην Κύπρο εδώ και καιρό και ενδιαφερθήκαμε να αγοράσουμε το μερίδιό τους, όταν ακούσαμε στην αγορά ότι είναι προς πώληση», ανέφερε ο κ. Moskov σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Λονδίνο.



Το Bloomberg επικαλείται κυπριακά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Third Point θέλει να πωλήσει το μερίδιό της στα επενδυτικά ταμεία Atlas Merchant Capital LLC, JC Flowers & Co. και Pacific Investment Management Co.



«Κατανοούμε βέβαια ότι το μερίδιο θα πάει τελικά στον υψηλότερο προσφοροδότη, αλλά θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε», δήλωσε ο κ. Μόσκοφ.



Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του Bloοmberg, οι επενδυτές περιτριγυρίζουν την Ελληνική Τράπεζα, καθώς προσπαθεί να αγοράσει το καλό κομμάτι της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, σε μια συμφωνία με επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου. Προστίθεται ότι ενδεχόμενη αποτυχία στην επίτευξη συμφωνίας, θα θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη της Κύπρου από την οικονομική κρίση, ενώ οι συνέπειες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν στην Ελλάδα και την Ιταλία, όπου οι τράπεζες αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.



Η εκπρόσωπος της Third Point Elissa Doyle, αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα στο Bloomberg.



Η Third Point Hellenic Recovery Fund LP είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στην Ελληνική Τράπεζα και ακολουθείται από την Wargaming Group Ltd με ποσοστό 24,9%.



Όπως ανέφερε στο Bloomberg πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, ούτε η Worldview ούτε η ομάδα των άλλων επενδυτικών ταμείων έχουν υποβάλει προσφορές για το μερίδιο της Third Point.