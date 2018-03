Emirates: 10 χρόνια κινητά τηλέφωνα στις πτήσεις της

H Emirates γιορτάζει 10 χρόνια από την στιγμή που επέτρεψε τη χρήση κινητών τηλεφώνων στις πτήσεις της. Ως παγκόσμια ηγετική δύναμη και πρωτοπόρα στις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των πτήσεων, η Emirates έγραψε ιστορία τον Μάρτιο του 2008, όταν και έγινε η πρώτη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο που επέτρεψε στους επιβάτες της να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν κλήσεις, αλλά και να στέλνουν SMS από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η πρώτη τηλεφωνική κλήση έγινε στις 20 Μαρτίου 2008, στην πτήση EK751 από το Ντουμπάι στην Καζαμπλάνκα. Έκτοτε, περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια κλήσεις έχουν πραγματοποιηθεί, το 60% των οποίων γίνεται από το αεροσκάφος, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο κλήσεις έχουν απαντηθεί από τους επιβάτες που ταξιδεύουν με την Emirates. Η μεγαλύτερη σε διάρκεια κλήση που έχει καταγραφεί διήρκησε 3 ώρες και 50 λεπτά και πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2018, σε πτήση από Ορλάντο προς Ντουμπάι. Παράλληλα, σε αυτά τα 10 τελευταία χρόνια έχουν ανταλλαγεί 87 εκατομμύρια SMS.

Η Emirates βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και την ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πτήσης. Παράλληλα, εκτός από τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην καμπίνα το 2008, η αεροπορική εταιρεία ήταν η πρώτη που εγκατέστησε οθόνες τηλεόρασης σε κάθε θέση, σε κάθε αεροπλάνο του στόλου της, πίσω το 1992. Σήμερα, η εταιρεία παρέχει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στα ουράνια, ενώ το ice -το πολυβραβευμένο σύστημα διασκέδασης- περιλαμβάνει περισσότερες από 700 ταινίες από όλον τον κόσμο και πάνω από 3.500 κανάλια ψυχαγωγίας. Η μοναδική ποικιλία επιλογών που δεν συναντάται πουθενά αλλού θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται και να μεγαλώνει, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές.

Η Emirates συνεχώς επενδύει στη συνδεσιμότητα και στις υπηρεσίες Live TV στους επιβάτες της. Πάνω από το 70% όλων των αεροσκαφών της εταιρείας προσφέρει Live TV, συμπεριλαμβανομένων των Boeing 777-200LR και των 777-300ER. Παράλληλα, το Wi-Fi είναι διαθέσιμο σε πάνω από το 98% του συνολικού στόλου της Emirates, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών τύπου A380, 777-300ER, και 777-200LR, ενώ οι επιβάτες σε όλες τις θέσεις και καμπίνες λαμβάνουν δωρεάν 20ΜΒ δωρεάν δεδομένα Wi-Fi – σχεδόν ένα εκατομμύριο επιβάτες συνδέονται κατά τη διάρκεια των πτήσεων σε μηνιαία βάση.

Στο πλαίσιο τον πρόσφατων προσφορών για δωρεάν Wi-Fi στις πτήσεις, τα μέλη του προγράμματος Emirates Skywards απολαμβάνουν ειδικά προνόμια, ανάλογα με τη βαθμίδα τους και τη θέση ταξιδιού τους, με το Wi-Fi να παρέχεται δωρεάν σε First και Business Class.

Η Emirates ανακηρύχθηκε ως η Καλύτερη Αεροπορική στον Κόσμο στα TripAdvisor Travelers’ Choice Awards του 2017, ενώ πρόσφατα κατέκτησε τρία βραβεία Regional Passengers Choice for Best Entertainment στη Μέση Ανατολή, το βραβείο Best Inflight Wi-Fi στη Μέση Ανατολή και το βραβείο Best Overall Experience in the Middle East στα 2018 APEX Passenger Choice Awards την περασμένη εβδομάδα, στην Κίνα.