Έκθεση σταδιοδρομίας από τη Melco για εργασία στο καζίνο

Η Melco Group (Melco) ανακοινώνει τη διοργάνωση της πρώτης έκθεσης σταδιοδρομίας για άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο καζίνο που θα δημιουργηθεί στην Κύπρο. Η Melco, η εταιρεία πίσω από την ανάπτυξη του City of Dreams Mediterranean, του πρώτου, πολυθεματικού καζίνο-θερέτρου στην Ευρώπη είναι η μητρική εταιρεία της Melco Resorts & Entertainment, η οποία είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της διασκέδασης και του παιγνίου και έχει διακριθεί με 71 αστέρια Forbes και με πέντε αστέρια Michelin για τις εγκαταστάσεις της.

Η πρώτη έκθεση σταδιοδρομίας θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαρτίου 2018, από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για εργοδότηση στο προσωρινό καζίνο που θα λειτουργήσει το καλοκαίρι, θα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 21 ετών. Βασική φιλοσοφία της εταιρείας για τις διαδικασίες πρόσληψης αποτελεί το “Hire on Attitude, Image and Potential, and We Train on Skills”.

Σε δηλώσεις της, η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του έργου στην Κύπρο, κ. Βικτώρια Μιχαηλίδου, ανέφερε πως όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στο προσωρινό καζίνο και στη συνέχεια στο City of Dreams Mediterranean, θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με την ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας και να συμπληρώσουν αιτήσεις για τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν. «Μπορούν, επίσης, να υποβάλουν το βιογραφικό τους και στη συνέχεια, εμείς θα αξιολογήσουμε ποιες θέσεις τους ταιριάζουν καλύτερα με βάση τα προσόντα τους αλλά και συζητώντας μαζί τους τις προσωπικές τους φιλοδοξίες στον τομέα του παιγνίου», σημείωσε.

Πρόσφατα, η εταιρεία ανακοίνωσε τις πρώτες 500 θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς όπως Dealers, Slot Attendants, Cashiers και Οικονομικά. Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι θα προσληφθούν στο προσωρινό καζίνο θα μεταφερθούν αυτόματα στο City of Dreams Mediterranean όταν λειτουργήσει το 2021. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία τεσσάρων δορυφορικών καζίνο σε Λευκωσία, Λάρνακα, ελεύθερη Αμμόχωστο και Πάφο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας στις ιστοσελίδες www.cityofdreamsmed.com.cy και http://mycareer.melco-resorts.com.

To έργο, με συνολική επένδυση €550 εκατ., αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 4,000 θέσεις εργασίας ετησίως κατά την κατασκευαστική περίοδο, ενώ με την πλήρη λειτουργία του καζίνο-θερέτρου υπολογίζεται πως θα δημιουργηθούν 6,500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το City of Dreams Mediterranean στη δυτική Λεμεσό, θα αποτελεί σήμα κατατεθέν για την Κύπρο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή.