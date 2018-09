Έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και στην κληρονομιά της Αρίθα Φράνκλιν

Η έκθεση «Think: A Tribute to the Queen of Soul» εγκαινιάζεται σήμερα Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 21 Ιανουαρίου 2019.

«Είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να κοιτάξουν πίσω, να θυμηθούν και να προβληματιστούν» δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Μουσείου Wright, Κέλι Μέιτζορ Γκριν στην εφημερίδα Detroit Free Press.

Στην έκθεση παρουσιάζονται κομμάτια της γκαρνταρόμπας, βίντεο και φωτογραφίες απ’ όλη την καριέρα της Φράνκλιν, μεταξύ άλλων και ένα αντίγραφο της πρώτης ηχογράφησής της. Πρόκειται για το «Never Grow Old» σε βινύλιο του 1956, στο οποίο αναγράφεται «Αρίθα Φράνκλιν, κόρη του Αιδεσιμότατου Σ. Λ. Φράνκλιν».

Στο μουσείο Charles H. Wright εκτέθηκε σε δημόσιο προσκύνημα η σορός της Αρίθα Φράνκλιν, η οποία πέθανε στις 16 Αυγούστου από καρκίνο στο πάγκρεας σε ηλικία 76 ετών. Μέσα σε δύο μέρες τις πύλες του Μουσείου πέρασαν 31.000 άνθρωποι που αγάπησαν την ίδια και τα τραγούδια της για να αποτίσουν φόρο τιμής στο είδωλό τους.

Οι επιμελητές της έκθεσης θα εναλλάσσουν τα εκθέματα μέσα και έξω από τις προθήκες για να «αντικατοπτρίσουν την ίδια συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική που σηματοδότησε τη ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας» αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας του Ντιτρόιτ.

«Το μαγικό χάρισμα (mojo) της Αρίθα ζει» είπε η Γκριν. «Οι άνθρωποι εξακολουθούν να κινούνται με αυτό, είναι ένα όμορφο αφιέρωμα, θέλουμε να μάθουμε και να δούμε μερικά πράγματα γι αυτήν που είναι πιο προσωπικά και πιο συγκινητικά» πρόσθεσε.

Με τις οδηγίες της οικογένειας της Αρίθα Φράνκλιν, η έκθεση φιλοξενείται στην αίθουσα Coleman Young σε ένα άνετο, φιλόξενο περιβάλλον – «όπως όταν μπαίνεις σε ένα σαλόνι» συμπλήρωσε, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Αρίθα Φράνκλιν γεννήθηκε στο Μέμφις και μεγάλωσε στο Ντιτρόιτ. Ο πατέρας της, Rev. C.L. Franklin, ήταν ο χαρισματικός πάστορας της εκκλησίας των Βαπτιστών.

Τραγουδούσε από μικρή στην ενορία της και γρήγορα χαρακτηρίστηκε ως παιδί – θαύμα για την χαρισματική φωνή της, και τις ικανότητές της στο πιάνο. Στην ηλικία των δεκατεσσάρων υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με την Checker Records, και το 1956 κυκλοφόρησε το «Songs of Faith».

Ήταν η πρώτη γυναίκα που μπήκε στο Hall of Fame της Rock & Roll, καλλιτέχνης με πάθος της οποίας οι ηχογραφήσεις παραμένουν ύμνοι που καθόρισαν τη soul μουσική.