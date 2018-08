Έκανε τατουάζ στο χέρι της την Ελένη Φουρέιρα

Φέτος είναι ξεκάθαρα η χρονιά της Ελένης Φουρέιρα. Όπου εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα γίνεται χαμός, ενώ πρόσφατα γνώρισε την αποθέωση και κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Αλβανία.

Οι θαυμαστές δεν σταματούν να της εκφράζουν την αγάπη τους. Μάλιστα, η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε στόρυ με μία θαυμάστρια της κατά την περιοδεία της στην Ευρώπη. Η τραγουδίστρια πόζαρε μαζί με την κατενθουσιασμένη φαν της, η οποία μόλις είχε χτυπήσει τατουάζ την ίδια την Ελένη.

Στον φακό η θαυμάστρια μας δείχνει το χέρι της, στο οποίο απεικονίζεται η Ελένη να χορεύει, ενώ η τραγουδίστρια γράφει πάνω στη φωτογραφία “Love my angels. Me in her skin.”.