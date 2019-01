Έφυγε από τη ζωή ο Τζέιμς Ίνγκραμ (vid)

Το πρώτο του νούμερο 1 ήταν το “Baby, Come to Me” του 1982, ένα ντουέτο με την Patti Austin., ενώ είχε επιστρέψει και πάλι στα charts το 1990 με το τραγούδι “I Don’t Have the Heart”.

Ήταν γνωστός για τη δουλειά που έκανε σε soundtrack ταινιών, κυρίως για το ντουέτο του με τη Λίντα Ρόντσταντ, “Somewhere Out There”, για ταινία κινούμενων σχεδίων του 1986 “An American Tail.”. Το ντουέτο αυτό έφτασε στο νούμερο 2 και κέρδισε ένα Grammy.

Ο Ίνγκραμ ήταν υποψήφιος για 14 βραβεία Grammy από το 1982 μέχρι το 1996.

Οι υποψηφιότητες του για βραβείο Oscar για το καλύτερο τραγούδι ήρθαν το 1994 και το 1995 για τα τραγούδια του “Beethoven’s 2nd” και “Junior”, όπως γράφει το Variety.

Mαζί με τον Κουίνσι Τζόουνς είχαν γράψει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μάικλ Τζάκσον, το “P.Y.T. (Pretty Young Thing). Συναντήθηκε ξανά με τον Τζόουνς και τον Τζάκσον όταν τραγούδησε το We Are the World, μαζί με πολλούς άλλους καλλιτέχνες.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν άρρωστος εδώ και αρκετό καιρό, δεν ήταν παραγωγικός τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο του άλμπουμ, “Stand in the Light”, το οποίο είχε τον Κουίνσι Τζόουνς ως συμπαραγωγό, κυκλοφόρησε το 2008. Πριν από αυτό, δεν είχε κυκλοφορήσει άλμπουμ από το 1993.