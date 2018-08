Έφυγε από τη ζωή η Αρίθα Φράνκλιν

Έφυγε από την ζωή, σήμερα Πέμπτη, 16 Αυγούστου, η «βασίλισσα» της Soul, η Aretha Franklin, στα 76 της χρόνια.

Όπως έκανε γνωστό ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της, η μεγάλη τραγουδίστρια πέθανε στο σπίτι της στο Ντιτρόιτ.

Η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας.

Οι οικείοι της 76χρονης τραγουδίστριας πληροφορήθηκαν το πρωί της περασμένης Δευτέρας ότι η υγεία της είχε επιδεινωθεί, φτάνοντας να ζυγίζει μόλις 37 κιλά «Είμαι τόσο λυπημένος που αναφέρω ότι η “βασίλισσα της soul” και καλή μου φίλη, Aretha Franklin, είναι σοβαρά άρρωστη», έγραψε στο Twitter ο παρουσιαστής ειδήσεων Evrod Cassimy. «Μίλησα με τα μέλη της οικογένειάς της αυτό το πρωί. Ζητά τις προσευχές σας αυτή τη στιγμή. Θα έχω περισσότερες λεπτομέρειες όταν μου επιτρέπει να τις μεταφέρω».

Σύμφωνα με το ραδιοφωνικό παραγωγό Tom Joyner, η Aretha Franklin εδώ και δέκα μέρες λάμβανε βοήθεια από ειδικούς επαγγελματίες για να αντιμετωπίσει με γαλήνη το σοβαρό ενδεχόμενο του θανάτου της.

Η Φράνκλιν, είναι η δεύτερη πιο πολυβραβευμένη γυναίκα στην ιστορία των βραβείων Γκράμι. Έχει κερδίσει 20 βραβεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το βραβείο του Ζωντανού Θρύλου και αυτό της Συνολικής Προσφοράς. Μεταξύ του 1968 και του 1975 κέρδισε έξι συνεχόμενα βραβεία, ενώ για το διάστημα αυτό, η κατηγορία "Καλύτερη Γυναικεία R&B Φωνητική Ερμηνεία" πήρε το παρατσούκλι "Το βραβείο της Αρίθα".

Η Φράνκλιν γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1942 στο Μέμφις του Τενεσσί. Γονείς της ήταν ο Βαπτιστής ιερέας C. L. Franklin και η Barbara Siggers Franklin. Τα προβλήματα στην σχέση τους, τους ανάγκασαν να χωρίσουν όταν η Αρίθα ήταν έξι ετών, ενώ η μητέρα της πέθανε όταν ήταν δέκα. Μετά από μετακινήσεις, εγκαταστάθηκαν στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν όπου ο αιδεσιμότατος Φράνκλιν απέκτησε φήμη ως κήρυκας. Η Αρίθα, τραγουδούσε από μικρή στην ενορία της και γρήγορα χαρακτηρίστηκε ως παιδί - θαύμα για την χαρισματική φωνή της, και τις ικανότητές της στο πιάνο. Στην ηλικία των δεκατεσσάρων υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με την Checker Records, και το 1956 κυκλοφόρησε το "Songs of Faith". Ισχυρότερες επιρροές της, οι μεγαλύτερες φωνές των γκόσπελ, Μαχάλια Τζάκσον και Κλάρα Γουόρντ, που περνούσαν αρκετές ώρες στο σπίτι της.

Δύο ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες σε ηλικία 14 και 16 ετών, όταν η Αρίθα γέννησε τους δύο από τους τέσσερις γιους της, καθυστέρησαν προσωρινά την εξέλιξη της καριέρας της. Με την επιστροφή της στο τραγούδι, επέλεξε να συνεχίσει σε πιο ασφαλή ποπ μονοπάτια. Το 1960 υπογράφει συμβόλαιο με την Columbia Records, απορρίπτοντας τη Motown και την RCA. Οι ηχογραφήσεις της από αυτή την περίοδο είναι περισσότερο επηρεασμένες από την τζαζ και όχι από τις γκόσπελ ρίζες της. Τραγούδια που γίνονται επιτυχίες ήταν το "Rock-A-Bye Your Baby (With A Dixie Melody)", "Today I Sing The Blues", "Won't Be Long" και "Operation Heartbreak". Στο τέλος του 1966 όμως, και αφού στα έξι χρόνια που έμεινε με την Columbia είχε μικρή εμπορική επιτυχία, υπέγραψε με την Atlantic Records. Όπως είπε και η ίδια αργότερα, "με έβαλαν να κάτσω στο πιάνο, και οι επιτυχίες ήρθαν".

H Aretha Franklin παίζει στο πιάνο και σε μια μοναδική παράσταση ερμηνεύει το «You Make Me Feel Like) A Natural Woman» παρουσία του ζεύγους Ομπάμα

Πηγή:protothema.gr