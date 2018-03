Ευχάριστη έκπληξη στην προπόνηση του Απόλλωνα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε το πρωί της Τετάρτης (07/03) τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία της ομάδα μας, καθώς πριν από την πρωινή προπόνηση τους επισκέφτηκαν παιδάκια από το Ειδικό Σχολείο του «Αποστόλου Λουκά».

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να συναντήσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και να βιώσουν από κοντά εμπειρίες και συναισθήματα, τα οποία δεν θα είχαν την ευκαιρία να το πράξουν από άλλες συνθήκες.

Τα παιδάκια με τους εκπαιδευτικούς αφού συνομίλησαν και φωτογραφήθηκαν με μέλη της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του προπονητικού μας κέντρου.

Μάλιστα η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο διευθέτησε να προσφέρει πρόγευμα στα παιδάκια του Ειδικού Σχολείου του «Αποστόλου Λουκά» καθώς επίσης και αναμνηστικά δώρα με τα χρώματα της ομάδας μας.

Η επίσκεψη πραγματποιήθηκε με αφορμή την εβδομάδα δράσης της οργάνωσης Centre for Access to Football in Europe- CAFE, με το μήνυμα “Total Football, Total Access” - Πρόσβαση για όλους, όπου και συμμετέχει η ομάδα μας.