Διορισμός νέου Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ancoria Bank

H Ancoria Bank Ltd ανακοίνωσε τον διορισμό του Δρα. Ανδρέα Κρητιώτη στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο οποίος είναι σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Ο Δρ. Κρητιώτης έχει πέραν των είκοσι χρόνων εμπειρίας στον Τραπεζικό τομέα και τον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Διετέλεσε Διευθυντής στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως, Γενικός Διευθυντής της EuroLife Ltd για έντεκα χρόνια, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Universal Life Insurance Public Co Ltd για έξι χρόνια. Ο Δρ. Κρητιώτης συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στα Διοικητικά Συμβούλια των Alpha Bank Cyprus Ltd, Εμπορικής Τράπεζας (Κύπρος) Ltd και Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

Ο Δρ. Κρητιώτης είναι απόφοιτος του Imperial College of Science and Technology, University of London και έχει διδακτορικό στη Χημική Μηχανική από το Massachusetts Institute of Technology (MIT).