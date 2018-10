Δυο 14χρονοι από την Κύπρο θα εκπαιδευτούν όπως αστροναύτες της NASA

Δύο 14χρονοι μαθητές από την Κύπρο έλαβαν το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό που έφερε αποκλειστικά για την Κύπρο η ΝΑΣΑ στο πλαίσιο του NASA SpaceApps Challenge, που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στη Λευκωσία, στην παρουσία του επιστημονικού διευθυντή της ΝΑΣΑ, Δρ Τζέιμς Γκριν, καθώς και κριτών που συνδέθηκαν ζωντανά από τη NASA στις ΗΠΑ.



«Είναι εντυπωσιακό ότι την πρώτη θέση έλαβαν δύο 14χρονοι μαθητές, η Αθένα Βούργος και ο Σάββας Μιχαήλ Άγγελος Αγισηλάου, οι οποίοι έκαναν εμπεριστατωμένη δουλειά που άφησε τους κριτές, κυρίως τον κριτή της ΝΑΣΑ κατενθουσιασμένους», είπε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος Γιώργος Δανός, ο οποίος φέρνει στην Κύπρο το διαγωνισμό NASA SpaceApps Challenge.



Η ομάδα που έλαβε το πρώτο βραβείο θα έχει το προνόμιο να επισκεφθεί το Marshall Space Flight Center όπου γίνεται η εκπαίδευση των αστροναυτών ενώ ακόμη τρεις ομάδες θα επισκεφθούν το Rocket and Space Center. Όλες οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία για μια εβδομάδα να εκπαιδευτούν όπως οι αστροναύτες πριν εκτοξευθούν στο διάστημα, δηλαδή σε εξομοιωτές και μηχανήματα προσομοίωσης της βαρύτητας κλπ.



Το θέμα/πρόκληση που κλήθηκαν οι ομάδες να επιλύσουν και να παρουσιάσουν στους κριτές μετά από μαραθώνια δουλειά ενός ολόκληρου Σαββατοκύριακου ήταν εν συντομία να οραματιστούν και να παρουσιάσουν εντός δέκα λεπτών τη μελλοντική ιδανική δομή της κοινωνίας στις διαστημικές αποικίες. Η πρόκληση αυτή δόθηκε από τη ΝΑΣΑ αποκλειστικά και μόνο στην Κύπρο και δεν δόθηκε σε καμία άλλη χώρα.



Σημειώνεται ότι ο κ. Δανός και ο κριτής της ΝΑΣΑ που συνδέθηκε ζωντανά με τη Λευκωσία για να παρακολουθήσει και να βαθμολογήσει τις ομάδες, είναι συμπρόεδροι στην επιτροπή αποικισμού της σελήνης του οργανισμού Moon Village Association για την εγκαθίδρυση βάσης στο φεγγάρι. Ο οργανισμός αυτός έχει έδρα του τη Βιέννη και ιδρύθηκε από επιστήμονες από όλο τον πλανήτη.



Πολύ ψηλό το επίπεδο των κυπριακών ομάδων, τιμή για το Moon Village Association





Ο κ. Δανός ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι γενικότερα το επίπεδο των ομάδων ήταν ιδιαίτερα ψηλό.



«Οι κριτές της ΝΑΣΑ και του CSEO δυσκολεύτηκαν πολύ να επιλέξουν τους νικητές γιατί η δουλειά όλων των ομάδων ήταν πολύ ποιοτική. Η έρευνα που παρήχθη από τις κυπριακές ομάδες τιμά το Moon Village Association» είπε.



Πρόσθεσε ότι σε συνεννόηση με τους συνεργάτες στο Marshall της ΝΑΣΑ, αντί να σταλεί μια ομάδα, θα δοθεί η ευκαιρία στις τρεις πρώτες ομάδες να πάνε στις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι στην τρίτη θέση υπήρχε ισοψηφία και έτσι τελικά στις ΗΠΑ θα πάνε οι πρώτες τέσσερις ομάδες.



«Για άλλη μια φορά βλέπουμε τα ταλέντα που αυτή η χώρα διαθέτει», είπε ο κ. Δανός, υπενθυμίζοντας τις δύο παγκόσμιες πρωτιές που έλαβε η Κύπρος τα πέντε τελευταία χρόνια που πραγματοποιείται ο διαγωνισμός στην Κύπρο.



Ο επιστημονικός διευθυντής της ΝΑΣΑ ανέφερε το Σάββατο στην τελετή έναρξης του διαγωνισμού ότι οι πρωτιές της Κύπρου κέντρισαν το ενδιαφέρον της ΝΑΣΑ. Ο κ. Γκριν μαζί με τους Κύπριους κριτές είχαν την ευκαιρία το Σάββατο για δύο ώρες να συνομιλήσουν με τις κυπριακές ομάδες δίνοντας τους μια καθοδήγηση. Στη συνέχεια οι ομάδες αφέθηκαν να εργαστούν μόνες τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μελέτη την οποία παρουσίασαν στους κριτές το απόγευμα της Κυριακής.



Η ομάδα που έλαβε το πρώτο βραβείο θα έχει το προνόμιο να επισκεφθεί το Marshall Space Flight Center όπου γίνεται η εκπαίδευση των αστροναυτών ενώ οι υπόλοιπες ομάδες θα επισκεφθούν το Rocket and Space Center. Όλες οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία για μια εβδομάδα να εκπαιδευτούν όπως οι αστροναύτες. Οι δύο πρώτες ομάδες θα λάβουν επίσης ως βραβείο διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν την ταινία First Man για τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι στο K-Cineplex.



Παράλληλα, όπως εξάλλου κάθε χρονιά, οι κυπριακές ομάδες μπορούσαν να διαγωνιστούν και στις διεθνείς προκλήσεις της ΝΑΣΑ που είναι ανοικτές σε όλο τον κόσμο. Οι κριτές αποφάσισαν να στείλουν στο διεθνή διαγωνισμό NASA International SpaceApps Challenge και μια ομάδα η οποία πληροί τα κριτήρια και θα αντιπροσωπεύσει την Κύπρο. Η ομάδα αυτή επέλεξε μια διεθνή πρόκληση που αφορά τη μόλυνση του περιβάλλοντος, προτείνοντας τη δημιουργία μιας εφαρμογής που προβλέπει την ποιότητα της μόλυνσης ως χρήσιμο εργαλείο για τους κατοίκους κυρίως ιδιαίτερα μολυσμένων πόλεων.



Εάν η κυπριακή ομάδα κερδίσει στο διεθνή διαγωνισμό θα επισκεφθεί το διαστημικό κέντρο Κέννεντι. Ήδη, δύο φορές η Κύπρος πήρε πρώτα παγκόσμια βραβεία και οι ομάδες της επισκέφθηκαν τις ΗΠΑ.



Ο NASA Space Apps Challenge θεωρείται ο μεγαλύτερος διεθνής διαγωνισμός ανάπτυξης ιδεών για την αντιμετώπιση διαστημικών προκλήσεων. Ο διαγωνισμός έχει στόχο την ενεργοποίηση `εγκεφάλων` σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να γεννηθούν ιδέες που θα δώσουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αμερικανική υπηρεσία.



Ο διήμερος αυτός διαγωνισμός διεξάγεται κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις στον κόσμο, προωθώντας τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων με διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες.



Φέτος, ο διαγωνισμός διεξήχθη ταυτόχρονα σε 215 πόλεις του κόσμου με δεκάδες χιλιάδες διαγωνιζόμενους.

Στρατηγικός συνεργάτης του CSEO για το διαγωνισμό αυτό ήταν ο Δήμος Λευκωσίας και χορηγός επικοινωνίας το ΚΥΠΕ.

