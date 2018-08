Διεθνής διάκριση του Καθηγητή του Πανεπ. Κύπρου Συμεών Χριστοδούλου

Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε ο Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, Συμεών Χριστοδούλου, αφού εξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπολογιστικής στον Τομέα των Κατασκευών (European Council of Computing in Construction - EC3) για την περίοδο 2019-2021.

Όπως αναφέρει το paideia-news.com, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός EC3 είναι μια κοινωνία κατασκευαστών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και εθνικών επαγγελματικών φορέων, με ερευνητική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική ενασχόληση στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής και υπολογιστικής μηχανικής προς όφελος της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Εκ των βασικών στόχων του Οργανισμού EC3 είναι η προώθηση των επαγγελματικών γνώσεων και η βελτίωση της πρακτικής περί κατασκευής και διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας, της εκπαίδευσης και της χάραξης πολιτικής σχετικών με τις σύγχρονες και αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και υπολογιστικής μηχανικής.

Ο Δρ. Συμεών Χριστοδούλου, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, στο οποίο φοίτησε αρχικά με υποτροφία του Οργανισμού Διεθνούς Ανάπτυξης (Agency for International Development, AID) για απόκτηση προπτυχιακού διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού (BSc 1991) και ακολούθως με ακαδημαϊκή και ερευνητική υποτροφία του Πανεπιστημίου για απόκτηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων Πολιτικής Μηχανικής (MSc 1992, MPhil 1996, PhD 1998). Με την ολοκλήρωση του διδακτορικού του πτυχίου, και μετά από σειρά ετών επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο κλάδο διεύθυνσης κατασκευαστικών έργων, ο Δρ. Χριστοδούλου εντάχθηκε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Polytechnic University (Νέα Υόρκη) ως Επίκουρος Καθηγητής, υπεύθυνος για τον κλάδο διεύθυνσης κατασκευών του τμήματος πολιτικών μηχανικών (1998-2003). Το 2004 εντάχθηκε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Ο Δρ. Χριστοδούλου είναι συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών δημοσιεύσεων, παραλήπτης σημαντικής ερευνητικής χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένης χρηματοδότησης από το Ίδρυμα NSF των ΗΠΑ, το προγράμματα Marie Curie IRSES και FP7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg, και το Ίδρυμα Προωθήσεως Έρευνας Κύπρου). Είναι επίσης παραλήπτης δύο διεθνών ερευνητικών (Λονδίνο 1999, Αθήνα 2015) και ενός διδακτικού βραβείου (Ξάνθη 2005). Διετέλεσε Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και εθνικός αντιπρόσωπος της Κύπρου στη κεντρική επιτροπή του ευρωπαϊκού προγράμματος COST “Transport and Urban Development”. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Society for Computing in Civil and Building Engineering (ISCCBE).

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EC3 διατίθενται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://ec-3.org/

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αφού συνεχάρη τον Καθηγητή Συμεών Χριστοδούλου, για την τιμητική αυτή διάκριση τόνισε ότι η εν λόγω εκλογή του αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το πόσο μπορεί να προσφέρει στην τοπική, ευρωπαϊκή και διεθνή κοινωνία η εμπειρογνωμοσύνη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.