Δεν «δαγκώνει» πια η «σελέστε»;

Υπάρχει ένας μύθος που συνοδεύει την Εθνική Ουρουγουάης. Μία Εθνική δυναμική, σκληροτράχηλη και συχνά αντιαθλητική.

Για να είμαστε πιο ακριβείς, στην περίπτωση τη Ουρουγουάης δεν μιλάμε για μύθο, αλλά για μία πραγματικότητα, αφού το βλέπουμε σε κάθε της παιχνίδι, σε κάθε διοργάνωση, είτε είναι Μουντιάλ είτε Κόπα Αμέρικα. Το βλέπουμε; Λάθος. Το βλέπαμε!

Γιατί σ’ αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο η «σελέστε» έχει βαλθεί να μας… τρελάνει. Μία ομάδα που φημίζεται για τη σκληρότητα στα μαρκαρίσματά της, που έχει κάνει επιστήμη τα δυνατά τάκλιν, που έχει φάει τις κόκκινες με το κουτάλι στα γήπεδα… αυτή η ομάδα στο Μουντιάλ της Ρωσίας είναι «ήρεμη».

Στο πρώτο της παιχνίδι με την Αίγυπτο, όπου κέρδισε με 1-0, έβγαλε το 90άλεπτο χωρίς κίτρινη κάρτα. Ασφαλώς και το θέμα έγινε ΕΙΔΗΣΗ! Γιατί είναι. Φανταστείτε πόσο μεγαλύτερη ήταν η έκπληξη όταν ολοκλήρωσε και το δεύτερο παιχνίδι της στον όμιλο, κόντρα Σαουδική Αραβία, χωρίς κάρτα. Νέα νίκη με 1-0, νέο ματς χωρίς κάρτα.

Χάλασε η Ουρουγουάη που γνωρίζαμε; Ακόμη και ο Λουίς Σουάρες δεν… δαγκώνει πια! Σήμερα διεκδικεί την πρωτιά του ομίλου στο παιχνίδι με την οικοδέσποινα Ρωσία. Θα κλείσει τον όμιλο χωρίς κάρτα;

