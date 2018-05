Δεν χάνει το κέφι του ο Κλοπ και τραγουδά: «Γ.. τύχη της Ρεάλ» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ έχασε τον έκτο τελικό της καριέρας του από τους εφτά που έχει παίξει και τον τρίτο από τους τρεις ευρωπαϊκούς.

Παρ' όλα αυτά, δεν χάνει το κέφι του και ένα video που έγινε viral τον δείχνει να τραγουδά σύνθημα μαζί με οπαδούς της Λίβερπουλ και όχι μόνο!

Σύμφωνα με την Liverpool Echο μαζί του είναι ο βοηθός του, Πίτερ Κράβιτς, ο τραγουδιστής Καμπίνο (του γερμανικού συγκροτήματος «Die Toten Hosen») και ο Γερμανός δημοσιογράφος Γιοχάνες Κέρνερ.

Το σύνθημα το οποίο τραγουδούν μαζί με οπαδούς της Λίβερπουλ, αναφέρει τα εξής:

«Είδαμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο,

Η Μαδρίτη είχε όλη τη γ... τύχη,

Απλώς θα παραμείνουμε άνετοι

Και θα το φέρουμε πίσω στο Λίβερπουλ».

Οι ορίτζιναλ στίχοι:

«We saw the European Cup

Madrid had all the f------ luck

We’ll just keep on being cool

And bring it back to Liverpool!»

Δείτε το video:

