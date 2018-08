Δέκα Κύπριοι ταλαντούχοι hackers στον Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας

Δέκα ταλαντούχοι hackers, ηλικίας μεταξύ 14 και 25 ετών, επιλέγηκαν για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας European Cyber Security Challenge (ECSC), που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Λονδίνο.



Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής, οι δέκα hackers, επιλέγηκαν κατά τον Παγκύπριο Διαγωνισμό Κυβερνασφάλειας.



Ο διαγωνισμός για την επιλογή και αποστολή της κυπριακής αντιπροσωπείας διοργανώνεται από το CCS, τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) έχει τη Cyta ως στρατηγικό συνεργάτη και στηρίζεται από το Ψηφιακό Πρωταθλητή. Χρυσός χορηγός της κυπριακής αποστολής είναι η Odyssey, αργυρός η KPMG, χάλκινος η Virtual IT και χορηγός τεχνολογίας η Silencec.



Ο διαγωνισμός ECSC είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (European Union Agency for Network and Information Security -ENISA) και στόχο έχει την ενδυνάμωση των ταλέντων του Cyber Security στην Ευρώπη και τη σύνδεση τους με ηγετικούς οργανισμούς του τομέα.



Η ομάδα «Odyssey Cyprus Cyber Security Team» αποτελείται από 10 νέους διαγωνιζόμενους (ηλικίας 14-25 ετών), οι οποίοι θα μας αντιπροσωπεύσουν στον επόμενο διαγωνισμό ECSC που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, στις 14-17 Οκτωβρίου 2018. Την ομάδα προετοιμάζουν μέντορες-εθελοντές, που μεταξύ άλλων αναλαμβάνουν τη θεματοθέτηση του διαγωνισμού, την επιλογή των υποψηφίων και εκπαίδευση των νικητών. Οι μέντορες είναι ειδικοί κυβερνασφάλειας, που προέρχονται από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και πανεπιστήμια και προσφέρουν αφιλοκερδώς τον χρόνο και τις ικανότητες τους.



Δύο από τους μέντορες θα συνοδεύσουν στο Λονδίνο τους 10 Κύπριους διαγωνιζομένους, που είναι οι εξής: Μιχάλης Αντωνιάδης, Παναγιώτης Γαβριήλ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Στέλλα Κωνσταντίνου, Νίκος Μούζουρας, Αντώνης Παπαδόπουλος, Αντρέας Πογιατζή, Χρίστος Σωτηρίου, Στέφανος Χαραλάμπους, Χάρης Χατζηαντώνης.



Βρείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα του CCS https://ccs.org.cy/page/european-cyber-security-challenge και ακολουθήστε την ομάδα στη σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook www.facebook.com/CCSC.Cyprus.

ΚΥΠΕ