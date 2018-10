Χριστοφή και Δημητρίου τα δύο ντέρμπι

Ο Τιμόθεος Χριστοφή και ο Βασίλης Δημητρίου θα σφυρίξουν τα δύο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής σε «Αντώνης Παπαδόπουλος» και ΓΣΠ. Ο πρώτος θα είναι άρχοντας στο Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ το Σάββατο και ο δεύτερος αυτό στο ΓΣΠ ανάμεσα σε Ομόνοια και Απόλλωνα.

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου

17:00 Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου vs ΠΑΦΟΣ FC

Στάδιο: N.PAPAS GROUP – Αμμόχωστος/Επιστροφή

Διαιτητής: Νικολάου Γιώργος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γκίνος Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Αναστάση Αναστάσης

Παρατηρητής Διαιτησίας: Γερασίμου Παναγιώτης



18:00 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς vs Ε.Ν Παραλιμνίου

Στάδιο: ΜΑΚΑΡΕΙΟ

Διαιτητής: Κωνσταντίνου Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Νικήτα Στέλιος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ξενοφώντος Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Αναστασίου Γιάννης

Παρατηρητής Διαιτησίας: Γεωργίου Ανδρέας



19:00 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμ/στου vs ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαιτητής: Χριστοφή Τιμόθεος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μιχαηλίδης Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Νεοκλέους Νικόλας

Παρατηρητής Διαιτησίας: Ιωάννου Μιχάλης



Κυριακή, 7 Οκτωβρίου

17:00 ΑΕΛ Λεμεσού vs ΑΛΚΗ Ορόκλινης

Στάδιο: ΤΣΙΡΕΙΟ

Διαιτητής: Αργυρού Μ. Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τζιωρτζής Ομηρος

4ος Διαιτητής: Σωτηρίου Λούκας

Παρατηρητής Διαιτησίας: Τσαγγάρης Μάριος



18:00 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας vs ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού

Στάδιο: Γ.Σ.Π

Διαιτητής: Δημητρίου Βασίλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λαζάρου Ιωάννης

4ος Διαιτητής: Ψευδιώτης Κώστας

Παρατηρητής Διαιτησίας: Ξάνθου Ανδρέας



19:00 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου vs ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: N. PAPAS GROUP Αμμόχωστος/Επιστροφή

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

4ος Διαιτητής: Τράττου Λεόντιος

Παρατηρητής Διαιτησίας: Δημητρίου Ανδρέας